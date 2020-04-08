В Бурятии выписаны из больниц первые девять болевших коронавирусом

Еще у 20 контактных - отрицательный результат, они тоже вернулись домой к своим родным









«А у 20 контактных - отрицательный результат, и они тоже вернулись домой к своим родным. Медики отчаянно борются за здоровье каждого. Эпидемиологи, врачи, медсестры при колоссальных нагрузках делают все для того, чтобы нам как можно быстрее найти всех контактных и остановить распространение вируса.

Первый успех - важен и нужен, он дает силы бороться и идти дальше к нужным результатам! Берегите себя!», - написал Алексей Цыденов.







Всего в Республиканской клинической инфекционной больнице сегодня на 8:00 находились 91 человек. С новой коронавирусной инфекцией - 49 больных, умер 1 человек. На госпитализации находится 11 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 15 человек, из них старше 65 – 5 человек. В реанимации находится 6 тяжелых взрослых пациентов, больных на аппарате ИВЛ нет. Все заболевшие лабораторно обследованы, 112 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов анализов



За весь период госпитализировано 203 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 112 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов, один человек умер.



Фото:egov-buryatia.ru Бурятия победила коронавирус у первых девяти пациентов, они уже выписались. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава республики Алексей Цыденов.«А у 20 контактных - отрицательный результат, и они тоже вернулись домой к своим родным. Медики отчаянно борются за здоровье каждого. Эпидемиологи, врачи, медсестры при колоссальных нагрузках делают все для того, чтобы нам как можно быстрее найти всех контактных и остановить распространение вируса.Первый успех - важен и нужен, он дает силы бороться и идти дальше к нужным результатам! Берегите себя!», - написал Алексей Цыденов. Как сообщал «Номер один» , в Бурятии по состоянию на утро 8 апреля было зарегистрировано 54 подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Накануне их было 50. Круг контактных лиц составляет сегодня 2188 человек, все лабораторно обследованы. Еще у восьми граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции – анализы направлены в Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока (Иркутск).Всего в Республиканской клинической инфекционной больнице сегодня на 8:00 находились 91 человек. С новой коронавирусной инфекцией - 49 больных, умер 1 человек. На госпитализации находится 11 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 15 человек, из них старше 65 – 5 человек. В реанимации находится 6 тяжелых взрослых пациентов, больных на аппарате ИВЛ нет. Все заболевшие лабораторно обследованы, 112 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов анализовЗа весь период госпитализировано 203 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 112 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов, один человек умер.Фото:egov-buryatia.ru