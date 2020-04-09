Минпросвещения РФ допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщает РИА «Новости»
со ссылкой на минпросвещения РФ.
Часть программы могут перенести на следующий учебный год. При этом одиннадцатиклассникам могут продлить учебу до 8 июня. В этот день пройдет Единый госэкзамен по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.
На 11 июня назначен экзамен по русскому языку, 15 июня — по математике базового и профильного уровней, 18 июня — по истории и физике, 22 июня — по обществознанию и химии. Иностранные языки школьники начнут сдавать 25 июня, 26 и 29 июня пройдет устная часть этих экзаменов.
Там, где позволит эпидемиологическая ситуация, школы смогут вернуться к штатной работе с соблюдением санитарных требований, добавили в ведомстве.
Среди таких требований — деление классов на группы для уменьшения числа школьников в одном кабинете, корректировка учебных планов, сокращение учебного времени, акцент на освоение нового материала. В регионах, где ситуация будет требовать самоизоляции, рекомендовано обеспечить дистанционное обучение.
Министерство просвещения подготовило и направило в регионы рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер для обеспечения образовательного процесса в стране при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации, подчеркивается в пресс-релизе самого ведомства.
Конкретные меры каждый регион определит самостоятельно, исходя из ситуации на местах, согласовав свои действия с правительством Российской Федерации. Рекомендации подготовлены при участии экспертного сообщества и нацелены на защиту здоровья населения и сохранность основ единого образовательного пространства на всей территории России.
Система дошкольного образования продолжает обеспечивать уход и присмотр за детьми. В детских садах министерство рекомендует в условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации обеспечить работу групп с соблюдением всех профилактических мер. В случае возникновения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации регион должен обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 человек с соблюдением мер профилактики.
Работа школ также будет выстраиваться исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Среди подобных требований.
Там, где ситуация будет требовать изоляционных мер (домашней самоизоляции), регионам рекомендовано обеспечить образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами.
При этом регионы имеют возможность принять следующие меры:
- продолжить учебную деятельность согласно прежнему календарному графику, полностью переведя ее на дистанционный формат, с учетом необходимых мер охраны здоровья детей и допустимых нагрузок при использовании онлайн-технологий;
- изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей (триместров) с учетом результатов всероссийских проверочных работ (ВПР), проведенных в дистанционном формате. При необходимости рассмотреть перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год.
Также регионам предписано обеспечить очное проведение аттестации в 9-м классе (ОГЭ) по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников (10–11-х классов). Старшие классы должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ.
Фото: egov-buryatia.ru
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