Сбербанк переводит до 100% своих отделений в обычный режим работы. Отделения банка начнут работать в стандартном режиме с 9 апреля. Банк непрерывно мониторит ситуацию и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения жителей страны в финансовых услугах, сообщили в его пресс-службе.
«Качество обслуживания клиентов и их комфорт, тем более в такой непростой период, как сейчас, стоят для нас на первом месте. Учитывая пожелания клиентов и исходя из их интересов, с 9 апреля все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», - говорит Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.
Режим работы индивидуален для каждого отделения и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru
в разделе «Отделения и банкоматы». Обслуживание юридических лиц также будет осуществляться по стандартному графику. Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 продолжат работу в обычном режиме
.
График работы отделений банка можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:
900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).
При этом банк настоятельно рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, по возможности избегать расчетов наличными и пользоваться услугами отделений и банкоматов только в случае крайней необходимости, чтобы минимизировать посещение общественных мест и, следовательно, вероятность заражения COVID-19.
Фото: «Номер один»
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