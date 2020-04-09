В Бурятии жители села пожаловались в прокуратуру на плохие дороги

Теперь местным властям придется привести их в надлежащее состояние







В прокуратуру Бурятии обратились жители села Новая Брянь Заиграевского района, которые пожаловались на плохое состояние местных дорог. В ходе проверки данные факты подтвердились.

«В нарушение закона автомобильные дороги в населенном пункте не оснащены техническими средствами регулирования дорожного движения. Так, вблизи дошкольного образовательного учреждения отсутствуют дорожные знаки об ограничении скорости и пешеходном переходе. На четырех улицах села выявлены дефекты дорожного покрытия. Остановки общественного транспорта на улицах Русина и Ленина не оборудованы знаками и барьерным ограждением. Все это создает угрозу безопасности движения пешеходов и транспортных средств», констатировали в надзорном ведомстве.Прокурор направил иск в суд с требованием обязать администрацию сельского поселения «Новобрянское» устранить выявленные нарушения. Суд иск удовлетворил, решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»