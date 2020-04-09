В Бурятии выходят на работу 20 тыс человек

Заявки на открытие предприятий согласованы на портале «Работающая Бурятия»



Портал «Работающая Бурятия» заработал. Всего на него поступило более 7 тыс заявок с запросами на получение допуска к работе почти 50 тыс людей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава республики Алексей Цыденов.



По его словам, согласовано 1360 заявок с количеством работающих 20,3 тыс человек. Еще 473 заявки отклонено и 5303 заявок находятся на рассмотрении.



«Уже сегодня более 20 тыс людей могут приступить к работе с условием строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических правил», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Он обратился к руководителям предприятий, организаций и частным предпринимателям: «Мы, понимая сложившуюся ситуацию, ПРИНИМАЕМ НА СЕБЯ РИСК ухудшения и так не простой ситуации с коронавирусом. ИДЕМ ВАМ НАВСТРЕЧУ! Но вы ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА! Вы подписались под ними при заполнении заявки. ПРОЧИТАЙТЕ ИХ ЕЩЕ РАЗ. От вас, как от руководителей, зависит здоровье и жизнь ваших работников и ваших клиентов. Я уже не говорю о вас самих и ваших близких. Если все вы будете соблюдать правила, то ситуация не будет ухудшаться и мы сможем еще быстрее и в большем объёме снимать ограничения. И вся наша республика быстрее вернется к нормальной жизни. Но если вы расслабитесь и безответственно отнесетесь, то подставите всех».



Глава Бурятии предупредил о том, что «при существенном росте заразившихся будем вынуждены ужесточить ограничения, а тех, у кого найдем нарушение и кто не будет соблюдать правила, под которыми подписался, помимо штрафов ждет аннулирование заявки и отзыв согласования на работу до момента полной ликвидации вируса в республике».



«Я за то, чтоб у каждого была работа и было чем кормить семью. Но это не должно быть в ущерб борьбе с вирусом. Мы все в одной лодке! Прошу вас и ваших работников ответственно отнестись ко всем правилам безопасности. Применяйте маски и перчатки, дезинфицируйте помещения и поверхности, максимально минимизируйте взаимные контакты, держите дистанцию, проверяйте температуру. И при малейших признаках болезни самоизолируйтесь - отойдите от коллег на работе или, если вы дома, не выходите на работу и вызовите врача», - написал Алексей Цыденов.



Он традиционно пожелал: «Всем здоровья! Бизнесу устойчивости и стабильности! Вместе - справимся!!!».



Фото: egov-buryatia.ru

