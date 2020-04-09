09.04.2020
Главу села в Бурятии оштрафовали за нарушения на торгах

Главу села в Бурятии оштрафовали за нарушения на торгах

Вместо одной компании контракт исполняла другая

Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства о закупках в работе сельского поселения «Новокижингинск».

Администрация поселения без торгов заключила контракт на выполнение работ по благоустройству парка отдыха в селе Новокижингинск с ФГУП «Владимирское» ФСИН России.

По закону, заказчики могут заключить муниципальный контракт без проведения торгов с предприятием уголовно-исполнительной системы. Однако работы по контракту были выполнены не ФГУП «Владимирское», а субподрядной организацией ООО «Строймонолит».

За нарушение закона о закупках глава поселения привлечен к административной ответственности и оштрафован.

Фото: «Номер один»
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