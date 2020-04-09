Главу села в Бурятии оштрафовали за нарушения на торгах

Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства о закупках в работе сельского поселения «Новокижингинск».
Администрация поселения без торгов заключила контракт на выполнение работ по благоустройству парка отдыха в селе Новокижингинск с ФГУП «Владимирское» ФСИН России.
По закону, заказчики могут заключить муниципальный контракт без проведения торгов с предприятием уголовно-исполнительной системы. Однако работы по контракту были выполнены не ФГУП «Владимирское», а субподрядной организацией ООО «Строймонолит».
За нарушение закона о закупках глава поселения привлечен к административной ответственности и оштрафован.
Фото: «Номер один»
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