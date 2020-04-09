Главу села в Бурятии оштрафовали за нарушения на торгах

Вместо одной компании контракт исполняла другая





Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства о закупках в работе сельского поселения «Новокижингинск».

Администрация поселения без торгов заключила контракт на выполнение работ по благоустройству парка отдыха в селе Новокижингинск с ФГУП «Владимирское» ФСИН России.По закону, заказчики могут заключить муниципальный контракт без проведения торгов с предприятием уголовно-исполнительной системы. Однако работы по контракту были выполнены не ФГУП «Владимирское», а субподрядной организацией ООО «Строймонолит».За нарушение закона о закупках глава поселения привлечен к административной ответственности и оштрафован.Фото: «Номер один»