09.04.2020
Проведение всебурятского фестиваля «Алтаргана» перенесено на 2021 год

Проведение всебурятского фестиваля «Алтаргана» перенесено на 2021 год

Причиной переноса стала пандемия коронавируса

В связи с пандемией коронавирусной инфекции и в рамках профилактических мер против нее проведение XIV Международного бурятского фестиваля «Алтаргана» в Забайкальском крае переносится с 16-18 июля 2020 года на июнь 2021 года, сообщила пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Все подготовительные, организационные работы продолжатся. В течение года будут проведены отборочные мероприятия по творческим и спортивным направлениям. Объем строительных, ремонтных работ сохранится и пройдет по запланированному графику.

Напомним, один раз в два года «Алтаргана» собирает под своим флагом участников со всех уголков мира и многочисленных регионов России. Традиционно в международном фестивале принимают участие делегации Монголии, Китая, Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

Фото: 75.ru
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