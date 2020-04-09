Проведение всебурятского фестиваля «Алтаргана» перенесено на 2021 год

Причиной переноса стала пандемия коронавируса



В связи с пандемией коронавирусной инфекции и в рамках профилактических мер против нее проведение XIV Международного бурятского фестиваля «Алтаргана» в Забайкальском крае переносится с 16-18 июля 2020 года на июнь 2021 года, сообщила пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



Все подготовительные, организационные работы продолжатся. В течение года будут проведены отборочные мероприятия по творческим и спортивным направлениям. Объем строительных, ремонтных работ сохранится и пройдет по запланированному графику.



Напомним, один раз в два года «Алтаргана» собирает под своим флагом участников со всех уголков мира и многочисленных регионов России. Традиционно в международном фестивале принимают участие делегации Монголии, Китая, Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.



Фото: 75.ru

