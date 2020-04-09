В Бурятии охотхозяйство лишили имени «ассоциация»

По требованию судебного пристава компания изменила свое название



В Бурятии судебные приставы исполнили решение суда о понуждении охотничьего хозяйства изменить фирменное наименование на иное, не включающее в полном и сокращенном вариантах слово «ассоциация».



С таким иском в суд обратились представители налоговой службы. Дело в том, что компания использовала в своем наименовании две организационно-правовые формы – «общество с ограниченной ответственностью» и «ассоциация», а это является нарушением требований законодательства.



В данном случае, будучи коммерческой организацией, компания неправомерно использовала в своем наименовании слово «ассоциация». Согласно законодательству, ассоциацией признается объединение юридических лиц или граждан для представления и защиты их общих интересов в некоммерческих целях. Таким образом, использование указанного слова в фирменном наименовании организации вводило в заблуждение участников гражданского оборота и противоречило общественным интересам.



В связи с тем, что компания не привела свое наименование в соответствие с действующим законодательством, исполнительный документ был предъявлен на исполнение к судебным приставам.

В рамках исполнительного производства после вручения требования и предупреждения об уголовной ответственности директором компании были предприняты меры по изменению полного наименования организации без использования слова «ассоциация». На сегодняшний день решение суда исполнено в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



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