К дезинфекции Улан-Удэ подключили военных

Солдаты войск РХБЗ будут бороться с коронавирусом в отдаленных микрорайонах





С 8 апреля по согласованию мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова и командующего 36-й армией Восточного военного округа Валерия Солодчука военные приступили к дезинфекции 66 остановок и территорий вокруг них в двух отдалённых микрорайонах столицы Бурятии. В частности, служащие войск радиационной, химической и биологической защиты развернули работы на территории микрорайонов Вагжанова (ст. Дивизионная) и Южлаг.





«Содействие со стороны армии в вопросе дезинфекции позволит нам одномоментно охватить большую территорию общественных мест, которые подлежат обработке. Что немаловажно при предупреждении распространения коронавирусной инфекции», – сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.Работы по дезинфекции будут проводить ежедневно. По согласованию сторон дезинфицирующее средство для обработки мест общего пользования предоставил Комитет городского хозяйства, а технику и инвентарь для обработки обеспечили военнослужащие.Фото: мэрия Улан-Удэ