В Бурятии в марте инфляция составила 0,5 процента

Подорожали лимоны, морковь, свекла, капуста, лук и гречка



В марте 2020 года инфляция на потребительском рынке Бурятии составила 0,5 %. Основной вклад в инфляцию вносит динамика цен на продовольственные товары из-за высокой доли продуктов в корзине потребительских расходов населения, сообщает Бурятстат.



Продовольственная инфляция в марте достигла 0,5 %. В марте существенное удорожание отмечалось на большинство видов плодоовощной продукции. Так, лимоны подорожали на 15 %, морковь – на 11,7 %, свекла столовая – на 10,1 %, капуста белокочанная – на 8,5 %, лук репчатый – на 7,8 %, яблоки – на 4,7 %, картофель – на 4,4 %, чеснок – на 3,9 %.



Заметно подорожали сырки творожные, глазированные шоколадом на 10,3 %, крупа гречневая-ядрица – на 7,2 %, кофе натуральный растворимый - на 6,7 %, чай черный байховый – на 5,9 %, сахар-песок – на 5,4 %, маргарин – на 4,5 %, мороженое сливочное – на 4,1 %, кофе натуральный в зернах и молотый – на 3,8 %.



Вместе с тем, снизились цены на огурцы свежие на 30,7 %, вино виноградное крепленое крепостью до 20 град – на 4,7 %, кальмары мороженые – на 4,6 %, сухие супы в пакетах – на 3,3 %, творог жирный – на 2,7 %, сметану – на 2,5 %, рыбу мороженую, неразделанную – на 2,5 %, рыбу соленую, маринованную, копченую – на 2,3 %, помидоры свежие – на 2,1 %, куры охлажденные и мороженые – на 1,8 %, окорочка куриные – на 1,6 %, какао – на 1,5 %, свинину бескостную – на 1,5 %, апельсины – на 1,3 %.



Среди непродовольственных товаров более всего подорожали миксер, блендер на 11,6 %, машина швейная – на 10,4 %, печь микроволновая – на 10,4 %, тушь для ресниц – на 10,2 %, обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых – на 9,5 %, монитор для настольного компьютера – на 8,3 %, электрочайник – на 8,2 %, подгузники детские бумажные (памперсы) – на 5,8 %, краска для волос – на 5,5 %, моноблок – на 5,2 %, мотоцикл без коляски, скутер – на 5,1 %, крем для лица – на 5,1 %.



Цены на медикаменты в среднем повысились на 0,5 %, в том числе троксерутин, 2% гель на 8,4 %, йод – на 2,8 %, амоксициллин – на 2,4 %, индапамид – на 2,3 %, лоперамид – на 2,0 %, валидол – на 1,8 %, аллохол – на 1,7 %. Снижение цен отмечается на винпоцетин на 9,5 %, щетку зубную – на 5,5 %, крем для рук – на 4,2 %, обои виниловые – на 2,9 %, сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи – на 2,8 %, часы будильник – на 2,7 %, вату отечественную – на 2,4 %, сапоги цельнорезиновые для детей – на 2,3 %.



В секторе услуг наибольший рост тарифов был отмечен на абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи на 6,0 %, изготовление фотографий для документов – на 3,1 %, маникюр – на 3,0 %, поезда дальнего следования – на 1,9 %, аренду двухкомнатной квартиры у частных лиц – на 1,7 %, изготовление гроба – на 1,5 %.



Снизились цены и тарифы на полет в салоне экономического класса самолета на 2,6 %, плату за пользование потребительским кредитом – на 1,7 %.



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