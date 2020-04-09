Застрявшие в Корее жители Бурятии могут вернуться в Россию уже завтра

По возвращении на родину им придется две недели пробыть на карантине



Рейс авиакомпании «Аврора» в Сеул из Хабаровска за жителями дальневосточных регионов, которые не смогли вернуться на родину из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, состоится в пятницу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, передает ТАСС

Сообщалось, что в Сеуле находятся более 170 человек, среди которых жители Хабаровского края, Бурятии, Якутии, Камчатки и других регионов, в том числе дети. Запланированный на вторник рейс для их вывоза был отменен, в среду его вновь отложили. Со ссылкой на министра транспорта Сахалинской области Валерия Спиченко сообщалось, что рейс «Авроры» из Хабаровска состоится в четверг. Также сообщалось о рейсе из Владивостока до Сеула.



«Только сегодня утром краевой Минтранс получил алгоритм работы с пассажирами, которые не успели вернуться домой до закрытия границ. Там разъяснения, как действовать. В первую очередь, это регистрация всех пассажиров на портале госуслуг. Сейчас рейс на Хабаровск почти заполнен, зарегистрировалось 107 пассажиров. Из них 10 детей и один младенец. Списки будут переданы для проверки в МВД. И в зависимости от этого прогнозируем, что, скорее всего, рейс состоится только завтра», - сказал представитель пресс-службы.



Среди остающихся в Сеуле туристов только 24 человека из Хабаровского края, остальные - жители других регионов. По прилете в Хабаровск они будут находиться на карантине.



Рейс Владивосток - Сеул, который также должен был забрать из Южной Кореи россиян, не вылетел в запланированные 11:00 (4:00 мск), эта информация размещена на табло аэропорта Владивостока. Как пояснили ТАСС в пресс-службе аэропорта, пока авиакомпания не запросила у аэропорта обслуживание этого рейса.



Как уже сообщал «Номер один», многие застрявшие в Корее жители Бурятии



Фото: pixabay.com

Сообщалось, что в Сеуле находятся более 170 человек, среди которых жители Хабаровского края, Бурятии, Якутии, Камчатки и других регионов, в том числе дети. Запланированный на вторник рейс для их вывоза был отменен, в среду его вновь отложили. Со ссылкой на министра транспорта Сахалинской области Валерия Спиченко сообщалось, что рейс «Авроры» из Хабаровска состоится в четверг. Также сообщалось о рейсе из Владивостока до Сеула.«Только сегодня утром краевой Минтранс получил алгоритм работы с пассажирами, которые не успели вернуться домой до закрытия границ. Там разъяснения, как действовать. В первую очередь, это регистрация всех пассажиров на портале госуслуг. Сейчас рейс на Хабаровск почти заполнен, зарегистрировалось 107 пассажиров. Из них 10 детей и один младенец. Списки будут переданы для проверки в МВД. И в зависимости от этого прогнозируем, что, скорее всего, рейс состоится только завтра», - сказал представитель пресс-службы.Среди остающихся в Сеуле туристов только 24 человека из Хабаровского края, остальные - жители других регионов. По прилете в Хабаровск они будут находиться на карантине.Рейс Владивосток - Сеул, который также должен был забрать из Южной Кореи россиян, не вылетел в запланированные 11:00 (4:00 мск), эта информация размещена на табло аэропорта Владивостока. Как пояснили ТАСС в пресс-службе аэропорта, пока авиакомпания не запросила у аэропорта обслуживание этого рейса.Как уже сообщал «Номер один», многие застрявшие в Корее жители Бурятии оказались в бедственном положении . У некоторых нет средств для размещения в гостиницах и они живут в здании аэропорта.Фото: pixabay.com