Родители не в восторге от дистанционного обучения школьников

В Бурятии у более 30 тыс учеников нет возможности обучаться «онлайн» из-за отсутствия интернета и возможности его подключения







Родителей, недовольных организацией дистанционного образования, чуть больше, чем тех, кто положительно оценил новую систему обучения. Это выяснил портал



Довольны организацией дистанционного обучения детей 36% родителей, недовольны — 38%. Причем, если среди матерей практически поровну довольных и недовольных (38 и 39% соответственно), то среди отцов негативных отзывов больше, чем позитивных (37 и 33%).



Больше всего же родителей, которые отрицательно оценивают организацию удаленной учебы, среди тех, кто в период эпидемии продолжает ходить на работу - 51%.



В регионах организацией обучения родители чаще недовольны (40% против 34% довольных). В Москве, напротив, положительных отзывов больше всего (41%).



Как сообщили в минобразе республики, в Бурятии обучается свыше 145 тыс школьников. На начало учебной недели к дистанционному обучению подключилось более 80 тыс детей, часть детей не смогла подключиться к онлайн-обучению в силу различных обстоятельств. У более 30 тыс учеников нет возможности обучаться «онлайн» из-за отсутствия интернета и возможности его подключения. В таких случаях, учителя отправляют школьникам задания. А ученик, выполнив их, отвечает через мессенджеры Viber или WhattsApp.



Что касается онлайн-обучения, то школы республики активно используют интернет-платформы, такие как Учи.ру, ЯндексУроки, Яндекс.Учебник и многие другие. Примеры успешных учебных занятий активно распространяются по социальным сетям учителями. Также сами дети заинтересованы продуктивным взаимодействием, активно рекомендуют своим учителям различные программы и сервисы, на которых можно учиться.



Конечно, при массовом использовании данных платформ возникают сложности и технические сбои,признают в ведомстве. В этом случае, министерство рекомендует педагогам оперативно и мобильно переходить на другие образовательные платформы и форматы взаимодействия.



Для оперативной замены порталов в процессе обучения и оптимального сочетания разных образовательных ресурсов, администрации школ и учителя проводят анализ проблем и ищут пути их решения. Министерство образования и науки Бурятии держит вопрос о дистанционном обучении на ежедневном контроле вместе с региональным методическим центром по дистанционному обучению.



Для родителей и педагогов республики уже проведен вебинар, на котором специалисты образовательной платформы Учи.ру Софья Гавриленко и Павел Концов рассказали, как можно создать онлайн-класс, задать домашнее задание и многое другое. Сайт Учи.ру является бесплатным для проведения образовательной программы.



Фото: pixabay.com Родителей, недовольных организацией дистанционного образования, чуть больше, чем тех, кто положительно оценил новую систему обучения. Это выяснил портал SuperJob , опросивший родителей школьников об организации дистанционного обучения в период карантина по коронавирусу. В опросе приняли участие 1600 респондентов из всех федеральных округов России.Довольны организацией дистанционного обучения детей 36% родителей, недовольны — 38%. Причем, если среди матерей практически поровну довольных и недовольных (38 и 39% соответственно), то среди отцов негативных отзывов больше, чем позитивных (37 и 33%).Больше всего же родителей, которые отрицательно оценивают организацию удаленной учебы, среди тех, кто в период эпидемии продолжает ходить на работу - 51%.В регионах организацией обучения родители чаще недовольны (40% против 34% довольных). В Москве, напротив, положительных отзывов больше всего (41%).Как сообщили в минобразе республики, в Бурятии обучается свыше 145 тыс школьников. На начало учебной недели к дистанционному обучению подключилось более 80 тыс детей, часть детей не смогла подключиться к онлайн-обучению в силу различных обстоятельств. У более 30 тыс учеников нет возможности обучаться «онлайн» из-за отсутствия интернета и возможности его подключения. В таких случаях, учителя отправляют школьникам задания. А ученик, выполнив их, отвечает через мессенджеры Viber или WhattsApp.Что касается онлайн-обучения, то школы республики активно используют интернет-платформы, такие как Учи.ру, ЯндексУроки, Яндекс.Учебник и многие другие. Примеры успешных учебных занятий активно распространяются по социальным сетям учителями. Также сами дети заинтересованы продуктивным взаимодействием, активно рекомендуют своим учителям различные программы и сервисы, на которых можно учиться.Конечно, при массовом использовании данных платформ возникают сложности и технические сбои,признают в ведомстве. В этом случае, министерство рекомендует педагогам оперативно и мобильно переходить на другие образовательные платформы и форматы взаимодействия.Для оперативной замены порталов в процессе обучения и оптимального сочетания разных образовательных ресурсов, администрации школ и учителя проводят анализ проблем и ищут пути их решения. Министерство образования и науки Бурятии держит вопрос о дистанционном обучении на ежедневном контроле вместе с региональным методическим центром по дистанционному обучению.Для родителей и педагогов республики уже проведен вебинар, на котором специалисты образовательной платформы Учи.ру Софья Гавриленко и Павел Концов рассказали, как можно создать онлайн-класс, задать домашнее задание и многое другое. Сайт Учи.ру является бесплатным для проведения образовательной программы.Фото: pixabay.com