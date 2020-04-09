В Бурятии туристы поставили рекорды на заповедной лыжне у Байкала

Минувшей зимой шестьдесят тургрупп прошли по 200 км вдоль побережья озера-моря



В Бурятии в лыжных турпоходах вдоль байкальского побережья, каждый протяженностью около 200 км, нынешней зимой приняли участие 60 тургрупп общей численностью около 300 человек. «Это рекордное количество участников на рекордном по расстоянию маршруте», - сообщили в «Заповедном Подлеморье», объединенной дирекции Забайкальского национального парка и Баргузинского заповедника.



«Туристы во время остановок и ночевок на кордонах имели возможность увидеть баргузинских соболей и птиц, общающихся с людьми, послушать рассказы экскурсоводов. На севере Байкала нынешняя зима выдалась снежной, без жестоких морозов, и для любителей лыжного туризма снежно-ледовые условия были благоприятны», - отметили в «Заповедном Подлеморье», которое организовало лыжные походы.



Сейчас в апреле на Байкале снег еще «держит» лыжника, а в лесу, как говорят таежники, он «валится», то есть лыжи проваливаются до земли. Кстати, из-за многоснежной зимы медведи Подлеморья выйдут из берлог только во второй половине апреля.



А байкальский черный хариус уже начал концентрироваться около приустьевых участков нерестовых рек, чтобы через месяц косяками двинуться к заповедным детородным перекатам и плёсам своей малой родины. К этому времени реки вскроются, наполнятся талой водой, медленно прогревающейся под апрельским солнцем. Рыбы чувствительны к температуре воды. Икрометание у хариуса происходит при 4-8 град. Трехлетние самочки могут отложить на каменистый и крупногалечный донный грунт около 1200 икринок, (а семилетние по 4000 и более). Потом в большинстве своем, скатятся в Байкал на нагул до следующей весны.



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