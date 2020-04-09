В Бурятии названы предприятия-«герои» в войне с коронавирусом

Минпромторг России выразил благодарность предприятиям, которые наладили производство защитных масок в своих регионах – швейным предприятиям, индивидуальным предпринимателям, ателье и даже предприятиям народных художественных промыслов. Всем, кто не ушел на «длинные выходные», а продолжает трудиться, не покладая своих золотых, трудолюбивых рук, говорится в сообщении ведомства.
«В условиях пандемии нашими героями становятся врачи, ученые, работники торговли, промышленники – каждый, кто борется и своим трудом поддерживает страну, приближая возвращение к спокойной, «нормальной» жизни. На определенных этапах развития пандемии практически все страны столкнулись с проблемой дефицита средств индивидуальной защиты – ведь маски стали самым ходовым товаром. Основные предприятия уже кратно нарастили объем их промышленного производства, за работу принялась легкая промышленность, но не меньший вклад внесли небольшие компании и непрофильные производства, подключившиеся к решению непростой и важной задачи», - подчеркивается в пресс-релизе.
В Бурятии «героями» названо 21 предприятие: ООО «Байкальский текстильный комбинат», ООО «Эльф», ООО «Хантэк», ИП Баханова И.Н., ИП Цыренов Д.Э., «Этно панно», ИП Дамбиева Е.Г., ИП Нимаева С.Э., ООО «Стрела», Ателье «Тиана», ООО «Торо», ИП Абрамова М.Д., ИП Романова Е.Ю., швейный коворкинг «Шик», ИП Волкова М.А., ИП Борисов Г.А., ИП Зарбуева Л.В., ИП Мащинская, ООО «ПО «Наран», ИП Будаева А.Л., партнер торговой группы «Наран», ООО «Айборн», ИП Прокопова Ю.А., ИП Саяпин В.Е.
Как сообщал «Номер один»
, в Бурятии уже к началу апреля суточное производство защитных масок достигало почти 20 тыс единиц. Их пошив велся в 28 точках. В том числе на таких крупных предприятиях, как «Байкальский текстильный комбинат», «Наран», «Эльф». При этом в производство включались и индивидуальные предприниматели, и физические лица. Причем, были примеры, когда маски шились своими руками в благотворительных целях. Тридцать масок сшила и передала медсестрам Больницы скорой медицинской помощи жительница Улан-Удэ Цымжит Цырендоржиева, сообщала пресс-служба стационара.
Фото: pixabay.com
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