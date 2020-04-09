В Улан-Удэ ограничен въезд в городские леса

Отдохнуть на природе можно будет в трех местах, но только после снятия санэпидрежима





Для обеспечения пожарной безопасности до 27 апреля 2020 года ограничено пребывание граждан в лесах Улан-Удэ. Распоряжением администрации города установлен запрет на разведение костров в лесах, сжигание порубочных остатков и сухой травы. При этом отдохнуть на природе всё-таки можно при снятии санэпидрежима в специально оборудованных местах отдыха: это острова Комсомольский и Богородский, а также Верхняя Березовка – в районе футбольного поля.

Въезд в лесной массив автомобилей ограничен, за исключением транспортных средств, задействованных для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.Комитету городского хозяйства в период действия особого противопожарного режима поручено ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в лесах, установить вдоль автомобильных дорог предупредительные аншлаги и перекрыть несанкционированные въезды в лесной массив. Также необходимо усилить патрулирования, устройство и уход минерализованных полос и противопожарных разрывов, содержать в постоянной готовности к применению силы и средства в соответствие с планом тушения лесных пожаров на территории города.Главному управлению МЧС России по Бурятии рекомендовано совместно с городской администрацией провести авиаразведку беспилотными летательными аппаратами. Управлению МВД России по Улан-Удэ совместно с МЧС рекомендовано выделить сотрудников для патрулирования лесного массива в составе патрульных групп.Структурные подразделения администрации Улан-Удэ, входящие в состав патрульных групп, должны обеспечить патрулирование городских лесов, в том числе в выходные и праздничные дни. Также необходимо привести в надлежащее состояние источники наружного противопожарного водоснабжения, проезды к зданиям и сооружениям.Фото: «Номер один»