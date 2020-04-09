В Бурятии прокуратура пресекла рубку лесов заказника «Прибайкальский»

Лесозаготовителя обязали выплатить почти 900 тыс рублей возмещения вреда, причиненного таежной фауне



Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что ООО «Элит» по порочному договору купли-продажи передан лесной участок для ведения выборочных санитарных рубок в государственном природном биологическом заказнике «Прибайкальский».



По результатам осмотра определено, что лесопользователь заготовил около 2 тыс кубометров делового леса и 625 кубометров дров, сообщили в надзорном органе. Заготовка древесины в заказнике законом не допускается. Однако во время предоставления лесного участка на территории Кикинского лесничества действовал лесохозяйственный регламент, позволяющий заготавливать древесину на особо охраняемой природной территории.



Этот регламент вступал в противоречие с нормами федерального законодательства. Он оспорен природоохранной прокуратурой. Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокурора и признал лесохозяйственный регламент недействующим. Кроме того, у юридического лица после вырубки осталось обязательство по оплате ущерба, который был причинен животному миру нарушением среды обитания. Но лесопользователь в добровольном порядке свои обязанности не выполнил, активно отвергая требования прокурора и оспаривая решение о взыскании сумм в апелляционном порядке.



Судебная коллегия Верховного суда Бурятии отклонила позицию ООО «Элит». Решение суда об удовлетворении иска прокурора вступило в законную силу.



Теперь лесозаготовитель обязан уплатить в бюджет Прибайкальского района Бурятии 898 122 рубля в счет возмещения вреда, причиненного объектам животного мира.



Исполнение судебного акта будет проконтролировано прокуратурой.



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