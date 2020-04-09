Призывников Бурятии защитят от коронавируса

Заседания призывных комиссий начнутся не ранее 13 апреля





В связи мерами профилактики коронавируса призывные комиссии в Бурятии начнут работу не ранее 13 апреля. Об этом сообщил военный комиссар республики Александр Трубников на заседании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова.



«В соответствии с указанием Генерального штаба России, заседания призывных комиссий начнутся не ранее 13 апреля, но основная работа по весеннему призыву начнется после праздников, с 12 мая. Если эпидемиологическая обстановка будет улучшаться, в тех районах, где не зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, просьба начать заседания районных призывных комиссий со второй половины апреля, чтобы не затягивать работу», - отметил военком.



Ранее военный комиссар Бурятии подписал приказ, согласно которому призывникам, получившим повестку о необходимости прибыть в военный комиссариат по месту жительства до 13 апреля, следует явиться после улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В случае крайней необходимости и при наличии документов о праве граждан на предоставление отсрочки от призыва на военную службу, заседания призывных комиссии проводиться будут, но без вызова граждан в военный комиссариат района.



При этом отправка команд со сборного пункта до мест дальнейшего прохождения службы запланирована не ранее 20 мая. Также, Генеральным штабом РФ даны пояснения, что все призывники будут проходить обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию непосредственно перед отправкой в воинскую часть.



«Тестирование будет проходить на сборном пункте непосредственно перед отправкой команды. При этом у нас есть все необходимые средства защиты от коронавирусной инфекции и строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. На сегодняшний день в Вооруженных силах страны нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ежедневно в воинских частях четыре раза замеряется температура у военнослужащих, проводится дезинфекция в помещениях и другие мероприятия», - отметил Александр Трубников.



Также для исключения возможности заболеваний сотрудников военного комиссариата республики и военных комиссариатов районов новой коронавирусной инфекцией приказом военного комиссара предусмотрен ряд мер профилактики. В их числе: использование средств индивидуальной защиты, ежедневное (не менее трех раз в день) измерение температуры тела сотрудников, измерение температуры тела посетителей, запрет пребывания посетителей без средств индивидуальной защиты, ежедневная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств не менее двух раз в течение рабочего времени, соблюдение режима проветривания помещений.



Фото: function.mil.ru



