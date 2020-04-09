Дачники Бурятии просят семян

Закрытие магазинов садового инвентаря может привести к срыву посевной





Садоводы просят правительство Бурятии открыть специализированные магазины, чтобы закупить семена и инвентарь до начала массовых посадок. Это позволит людям вовремя вырастить и сохранить урожай овощей и ягод, так необходимых в период кризиса.

Председатель комитета по экономике Народного Хурала Анатолий Кушнарев недавно взялся за лопату и грабли. Депутат возобновил телепередачу «Во саду ли, в огороде», поскольку тема огородничества становится все более актуальной. В стране ожидается нехватка продовольствия в связи со срывом продовольственных поставок и резким удорожанием овощей и фруктов из-за обвального падения рубля.- Ко мне в последнее время стали обращаться все больше жителей республики с советами, как начать выращивать на своих приусадебных участках овощи и ягоды, причем те, кто ранее этим не занимались, - говорит депутат. - Я прекрасно понимаю, что стоит за этим, люди хотят по возможности обеспечить свою продовольственную безопасность в период тяжелого экономического кризиса. Поэтому телепередача «Во саду ли, в огороде» будет помогать многим гражданам делать первые шаги в садоводстве.Однако депутат, несмотря на разворот общества к шести соткам, весьма озабочен усложнением условий для садоводства.- Сегодня главная проблема - где взять инвентарь и семена, ведь деятельность специализированных магазинов запрещена, - сетует депутат.По его словам, система доставки семян и инвентаря в республике работать не будет, поскольку большая часть заказов осуществляется на небольшие суммы.- Лопату или несколько пакетиков семян никто вам не повезет, поскольку услуга доставки будет дороже самого товара, - говорит он. - При этом апрель считается месяцем, который, как говорится, год кормит. В этот период идет высадка саженцев в грунт и рассады в теплицы, и если его пропустить, то мы столкнемся с резким падением урожайности в 2020 году.- Там главная проблема, что в супермаркетах нет в продаже препаратов от фитозаболеваний и вредителей, а ассортимент инвентаря минимальный, - говорит представитель центра «САДЭМ» Сэсэг Лубсанова. - Поэтому, если своевременно не обработать растения, то вредители погубят урожай.Именно поэтому и бизнесмены, и ученые призывают власти пересмотреть сверхжесткие требования к специализированным магазинам и открыть их в ближайшее время.В пресс-службе правительства РБ ситуацию пока не комментируют.- Семена можно купить в обычных магазинах, остальные вопросы прорабатываются в региональном оперативном штабе, - сообщили в ведомстве.Однако пока послабления не предвидится, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-2019.- Урожай урожаем, но покупатели семян это в основном люди 60 плюс из группы риска, - сообщил неназванный источник в штабе. - Поэтому предложение открыть магазины есть, это обсуждается, но пока это очень опасно.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»