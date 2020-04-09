Россия заражает коронавирусом Китай

В провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) в среду, 9 апреля, было выявлено 40 новых завезенных из-за рубежа подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня сообщает Синьхуа
со ссылкой на провинциальный комитет по делам здравоохранения.
Все заболевшие - граждане КНР, которые вернулись из России. Кроме того, в среду в провинции был зафиксирован один новый пациент, у которого подозревается заражение коронавирусом.
К концу того же дня в Хэйлунцзяне в общей сложности насчитывалось 127 завезенных из-за рубежа подтвержденных случаев заболевания COVID-19, среди них 6 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, было выявлено 1395 человек, которые имели тесные контакты с больными за рубежом, 1049 находятся под медицинским наблюдением.
В среду в провинции было зафиксировано 23 новых завезенных случая бессимптомного течения заболевания. Все зараженные являются гражданами КНР, которые прибыли из России. К концу того же дня здесь было выявлено в общей сложности 154 бессимптомных зараженных, прибывших из-за рубежа.
Фото: pixabay.com
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