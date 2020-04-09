Вадим Бредний снизил цены на имбирь и обещал подарить аппарат ИВЛ «инфекционке»

Бизнесмен решил внести посильный вклад в борьбу с опасной инфекцией





Болеющий коронавирусом владелец торговой сети «Титан» Вадим Бредний сегодня сообщил, что внесет свой посильный вклад в борьбу с опасной инфекцией.

«Таких аппаратов в наших больницах не хватает, стоят они дорого. Может так случиться, что он спасет чьи-то жизни», сообщил бизнесмен.





Бизнесмен напомнил, что уже закупил 120 тысяч медицинских масок на общую сумму 4,8 миллионов рублей. Их через Минсощзащиты передали медикам, волонтерам, в аэропорт, а также слабо социально незащищенным людям. Однако это не все.«Сегодня мы запускаем новую социальную акцию в «Титане». Цена на имбирь в магазинах будет 279 рублей за килограмм. Имбирь полезен для повышения иммунитета, этот товар сегодня пользуются повышенным спросом, и цены на него взлетели – как в рознице, так и у оптовиков. Я распорядился, чтобы имбирь в «Титане» продавался без наценки, по самой низкой цене. Считаю, что грех наживаться на людской беде. Я сам прохожу через болезнь, это страшно, и никому такого не пожелаю. Поэтому надо помочь людям реальным делом», - рассказал предприниматель.Также Вадим Бредний сообщил, что решил приобрести современный аппарат ИВЛ в дар инфекционной больнице.