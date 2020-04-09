В Улан-Удэ временно демонтируют памятник маршалу

Демонтаж необходим для облицовки постамента гранитом





В столице Бурятии памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому временно демонтируют с постамента. Демонтаж памятника необходим для продолжения работ по облицовке постамента гранитным камнем, сообщили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

Напомним, скульптурная композиция была установлена в декабре 2019 года. В связи с низкими температурами воздуха постамент был облицован временными керамогранитными плитами.Облицовка постамента гранитом началась в марте этого года. Ремонт планируется завершить до 30 апреля.Фото: мэрия Улан-Удэ