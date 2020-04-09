Студентов из Монголии доставят на родину транзитом через Бурятию

Сто человек прилетят в Улан-Удэ и автобусами отправятся до МАПП «Кяхта», где перейдут границу







Алексей Цыденов поручил правительству Бурятии оказать содействие Генеральному консульству Монголии в Улан-Удэ в транспортировке монгольских студентов из Москвы на родину, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.



В связи с тем, что авиасообщение России с соседними странами закрыто, около 100 иностранных студентов транзитом через Бурятию направятся в Монголию.



Внутренний спецрейс авиакомпании SmartAvia 11 апреля доставит учащихся столичных вузов в международный аэропорт Улан-Удэ «Байкал». Там их уже будут встречать автобусы и машины сопровождения, выделенные министерствами культуры, спорта и молодежной политики, туризма Бурятии. На этих автобусах студенты доберутся до Кяхты и через международный автомобильный пункт пропуска «Кяхта» перейдут границу. В Монголии их сразу проводят на самоизоляцию. Весь транспорт после перевозки будет продезинфицирован соответствующими службами.



«Считаю важным помочь нашим соседям. Нужно выделить необходимый транспорт и сопровождение - организовать перевозку студентов из аэропорта сразу до границы с Монголией. Но не менее важно проследить за эпидемиологической безопасностью данного трансфера. Прошу подключиться всем ответственным службам», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru

