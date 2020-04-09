Прокуратура Бурятии открыла «горячую линию» по COVID-19

В надзорном органе ждут звонков по защите прав граждан во время действия ограничений



В прокуратуре Бурятии организована «горячая линия» по вопросам защиты прав граждан в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.



По возникающим вопросам можно обратиться к дежурному прокурору по телефону: 8-914-050-96-79, сообщили в надзорном органе.



Фото: «Номер один»