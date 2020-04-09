09.04.2020
Прокуратура Бурятии открыла «горячую линию» по COVID-19

Прокуратура Бурятии открыла «горячую линию» по COVID-19

В надзорном органе ждут звонков по защите прав граждан во время действия ограничений

 В прокуратуре Бурятии организована «горячая линия» по вопросам защиты прав граждан в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

По возникающим вопросам можно обратиться к дежурному прокурору по телефону: 8-914-050-96-79, сообщили в надзорном органе.

Фото: «Номер один»
коронавирус права прокуратура
^