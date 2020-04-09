Прокуратура Бурятии открыла «горячую линию» по COVID-19
В надзорном органе ждут звонков по защите прав граждан во время действия ограничений
В прокуратуре Бурятии организована «горячая линия» по вопросам защиты прав граждан в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
По возникающим вопросам можно обратиться к дежурному прокурору по телефону: 8-914-050-96-79, сообщили в надзорном органе.
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