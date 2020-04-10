В депо Улан-Удэ выявили мошенничество с колесными парами

Списанная в металлом и утилизированная пара оказалась вновь установлена на грузовой вагон



В одном из структурных подразделений Эксплуатационного вагонного депо Улан-Удэ из-за неисправности с грузового вагона снята колесная пара, которая была забракована и реализована собственником в качестве металлолома.



Повреждения, послужившие основанием для ее браковки, не позволяли проводить ремонт для повторной эксплуатации. Однако, после списания и утилизации колесная пара с идентичным номером была установлена под грузовой вагон другого предприятия.



В связи с этим Бурятская транспортная прокуратура направила в Улан-Удэнский линейный отдел МВД России на транспорте материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.



Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием). Расследование уголовного дела находится на контроле Бурятской транспортной прокуратуры, сообщили в надзорном органе.



Фото: old-visual.rzd.ru

