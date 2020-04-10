В Бурятии общее число случаев коронавируса - 61

Двенадцать пациентов успешно завершили лечение и выписались из больницы, 47 человек продолжают лечение в стационаре



В Бурятии на 10 апреля зарегистрирован 61 подтвержденный случай заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. Напомним, накануне их было 60. Из них 12 успешно завершили лечение и выписались из больницы, 1 человек умер. Сейчас 47 человек лечатся в стационаре.



Круг контактных лиц составляет сегодня 2433 человек, все лабораторно обследованы. Еще у 13 граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции – анализы направлены в Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока (Иркутск).



Всего в Республиканской клинической инфекционной больнице сегодня на 8:00 находится 91человек. Всего за весь период госпитализировано 225 больных с респираторными симптомами, в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов выписаны - 134 человека.



Сегодня с новой коронавирусной инфекцией в больнице находятся 47 больных. На госпитализации находится 12 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 22 человека, из них старше 65 – 6 человек. В реанимации находится 6 тяжелых взрослых пациентов, на ИВЛ - 1. Это пожилая женщина в возрасте 86 лет. Все заболевшие лабораторно обследованы.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 108 681 кв метров. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация на контроле.



В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии проведены лабораторные исследования на новый коронавирус от 4991 человека - 6675 исследований, в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.



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