Школьники, сдающие ЕГЭ, не подлежат нынче призыву в армию

Им будет предоставлена возможность после сдачи ЕГЭ поступить в вузы



Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тыс из 650 тыс человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.



Он провел селекторное совещание по вопросам весеннего призыва граждан на военную службу, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций минобороны.



«В соответствии с указом президента РФ и приказом министра обороны с 1 апреля в стране начался призыв на военную службу. В Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования будет направлено 135 тыс человек. Основные мероприятия по призыву граждан на военную службу выполняются военными комиссариатами», - рассказал Валерий Герасимов.



Он отметил, что в настоящее время завершается изучение призывников по документам, поступившим из медицинских и образовательных организаций, правоохранительных органов. Эти документы характеризуют состояние здоровья, уровень образования, профессиональные и морально-деловые качества призывников.



При этом новобранцы в военкоматы не вызываются. Беседы с ними проводятся по телефону, а также по средствам видеосвязи в режиме онлайн. В ходе бесед призывники информируются о переносе сроков явки в военный комиссариат для проведения медицинского освидетельствования, и также о порядке и сроках работы призывных комиссий, потому что повестки для явки в военкомат были разосланы еще в марте месяце до обострения эпидемиологической обстановки.



«Прибытие призывников в военкоматы предусмотрено в зависимости от развития обстановки в регионах, везде по-разному. Всего к мероприятиям призыва привлекаются более 650 тыс человек», - заявил начальник Генерального штаба.



Валерий Герасимов также подчеркнул, что студенты, завершающие обучение в образовательных организациях высшего или среднего профессионального образования, будут вызваны на мероприятия призыва после сдачи выпускных экзаменов.



Валерий Герасимов также сообщил, что врачами-специалистами из лечебных учреждений собрана вся исчерпывающая информация о призывниках, характеризующая их состояние здоровья и позволяющая определить годность к военной службе в ходе медицинского освидетельствования. После проведения медицинского освидетельствования проводится профессиональный психологический отбор, а затем заседание призывной комиссии. Заседания призывных комиссий спланированы начиная с мая - в июне, июле.



С учетом годности призывников к военной службе по состоянию здоровья, уровня образования, профессионального отбора призывными комиссиями будут приняты решения о призыве на военную службу в соответствующий вид и род войск Вооруженных Сил, другие войска и воинские формирования, а также доведены даты прибытия в военные комиссариаты для отправки на сборные пункты или решение о предоставлении отсрочки или об освобождения от военной службы.



«На сборных пунктах, куда прибудут новобранцы перед отправкой в войска, их переодевают в военную форму, проводятся еще раз мероприятия по психологическому отбору, проверки нервно-психической устойчивости и тестирование на коронавирусную инфекцию, - сказал начальник Генерального штаба. - Им также будут выданы медицинские маски на путь следования к местам военной службы».



Валерий Герасимов также напомнил, что министром обороны принято решение об отправке молодого пополнения в войска после 20 мая.



Кроме того, Валерий Герасимов поставил задачу организовать встречу и перевозку прибывающих воинских команд с вокзалов в пункты постоянной дислокации автомобильным транспортом воинских частей, исключить перемещение военнослужащих общественным транспортом. Прибывшее пополнение определить на двухнедельный карантин, организовав их размещение, питание и подготовку отдельно от остального личного состава воинский частей.



Валерий Герасимов подчеркнул, что при решении этих задач особое внимание стоит обратить на недопущение в период призыва заражения коронавирусной инфекцией молодого пополнения. Необходимо провести тестирование призывников, убывающих в войска, на наличие коронавируса и обеспечить их медицинскими масками на путь следования к местам прохождения военной службы.



Фото:function.mil.ru

