В Улан-Удэ появятся 15 новых светофоров

Их установят в местах концентрации ДТП





В этом году на улицах столицы Бурятии появятся 15 новых светофоров, в том числе светофоры типа Т-7, которые будут установлены вместе с системой автоматического освещения пешеходного перехода с датчиком движения. Об этом сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.

На установку новых светофоров выделено более 20 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.Светофорные объекты появятся в местах концентрации ДТП и потенциально опасных местах:- ул. Бабушкина (на перекрестке с ул. Красной Звезды, д. 151, 151 а, 180),- ул. Краснофлотская (остановка «Акбэс», д. 42),- ул. Лимонова (д. 2б, остановка «Проходная ЛВРЗ»)- ул. Комарова (остановка «Больница №4», д. 8, 19),- ул. Гагарина (остановка «Бурятская сельскохозяйственная академия»)- ул. Бабушкина (на перекрестке с ул. Трубачеева, д. 5, 20)- ул. Подкаменская (д.26, перекресток с ул. Бабушкина)- ул. Мокрова (остановка «ул. Мокрова», д. 8, 19, 29)- ул. Хоца-Намсараева (д. 2а, 2в) и в других местах.Технические задания на устройство светофорных объектов уже направлены в МБУ «Горсвет», который выступит заказчиком разработки проектной документации и проведению всех строительно-монтажных работ.- Если потребуется, то для установки светофоров будут изменены параметры проезжей части, расположение пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, ограждений, - пояснили в комитете.Фото: «Номер один»