Рейсы по вывозу россиян из Кореи вновь отложили

Авиарейсы компании «Аврора» из Владивостока и Хабаровска в Сеул, которыми в пятницу планировалось вывезти из Южной Кореи застрявших там во время пандемии коронавируса россиян, вновь не вылетят в назначенное время. Как сообщили ТАСС
в аэропортах российских городов, сегодня эти рейсы снова отменены.
«На сегодня рейс из Владивостока в Сеул на 11:00 (04:00 мск) остается в статусе отмененного. Авиакомпания не запрашивала у аэропорта обслуживание этого рейса», - сказали в пресс-службе аэропорта Владивостока.
Как сообщал ТАСС, в Сеуле находятся более 170 человек, среди которых жители Хабаровского края, Бурятии, Якутии, Камчатки и других регионов, в том числе дети. Запланированные на вторник рейсы авиакомпании «Аврора» для их вывоза были отменены, в среду и четверг они вновь были отложены.
В пресс-службе хабаровского аэропорта тоже подтвердили, что вылет в Сеул из Хабаровска на пятницу не запланирован.
Как сообщила в четверг на своем сайте авиакомпания «Аврора», с 31 марта 2020 года перевозчик постоянно получает отказы на ежедневные заявки о выполнении специальных чартерных рейсов для вывоза российских граждан из Сеула во Владивосток и Хабаровск. Вопрос выдачи разрешения на такой рейс находится вне зоны ее компетенции, подчеркивается в релизе. Этим занимаются уполномоченные государственные органы.
Как уже сообщал «Номер один», многие застрявшие в Корее жители Бурятии оказались в бедственном положении
. У некоторых нет средств для размещения в гостиницах и они живут в здании аэропорта.
Фото: pixabay.com
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