Коллекторы из Новосибирска допекали жителей Бурятии постоянными звонками

Назойливых выбивателей долгов оштрафовали на 200 тысяч





В Бурятии новосибирское коллекторское агентство ООО «Сириус-Трейд», имеющее более 80 филиалов по всей России, оштрафовано на 200 тысяч рублей за незаконные действия при возврате долгов.

Устав от назойливых звонков коллекторов, житель Улан-Удэ обратился в Центральный банк России, откуда жалобу перенаправили по подведомственности в УФССП Бурятии. Как выяснилось, сотрудники агентства взыскивали с него долги четырем кредитам, взятым у микрофинансовых организаций.Еще одна жалоба на это же агентство поступила приставам от пожилой улан-удэнки. Компания приобрела ее задолженность у банка и также на протяжении трех недель досаждала ее звонками с требованием вернуть долг.В ходе расследования приставы выяснили, что за три недели на телефоны заявителей в общей сложности поступило 88 звонков от коллекторов. Нарушение частоты звонков стало основанием для составления в агентства двух протоколов об административном правонарушении.Арбитражный суд, изучив представленные доказательства, привлек «Сириус-Трейд» к административной ответственности. С учетом неоднократного административного правонарушения суд оштрафовал агентство в общей сложности на 200 тысяч рублей, сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»