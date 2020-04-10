Алексей Цыденов отверг печальные варианты финала СОVID-19

«Загнуться либо от болезни, либо от голода - ни то ни другое нам не подходит»



Глава Бурятии рассказал журналистам о работе правительства республики по борьбе с коронавирусом и мерах по поддержке экономики. А также ответил на вопросы, заданные сотрудниками республиканских средств массовой информации.



«Если ситуация начнет ухудшаться, мы опять все закроем»



- Алексей Самбуевич, какая ситуация сейчас эпидобстановка в Бурятии?



- У нас на сегодня 61 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. При этом, из этих 61 человек двенадцать уже полностью вылечены и отпущены домой. Приятно отметить, что мы уже не только регистрируем больных, но уже лечим и выписываем. Ситуация в целом стабильная, подконтрольная, держим на контроле всех контактных лиц. Все определены, все выявлены. Надеемся, что у нас неконтролируемого развития ситуации не будет.



Безусловно, что у контактных людей взяты первые анализы, сейчас уже большая часть из них подходит ко вторым анализам, когда по истечении 10 дней берется повторный анализ. Понимаем, что у кого-то сейчас будет появляться подтверждение. Первый анализ, когда еще вирус не развился, может быть отрицательным. А повторный – будем смотреть. Система здравоохранения у нас готова. У нас подготовлено достаточное количество коечного фонда - 493 места развернуто на сегодня. Потребность в ИВЛ: только один человек у нас сейчас на ИВЛ, бабушка 86 лет, тоже имеет сопутствующие болезни, сам возраст уже дает о себе знать. Но в целом все остальные больные в достаточно стабильном состоянии, ситуация у них нормальная. У нас дефицита с ИВЛ, дефицита с кислородом, дефицита с койками нет совсем.



Мы сейчас готовим дополнительные места по нормативу расчетному - плановый запас делаем. У нас должно быть 345 коек с кислородом. На сегодня есть 269. С ИВЛ должно быть в запасе 173 койки. На сегодня уже есть 93. Повторюсь, это расчетные нормативы для запаса под текущую ситуацию. Под текущую ситуацию сегодня этого ничего не требуется.



Мы стали немножко «отпускать бизнес», снижать ограничительные мероприятия. Начал бизнес работать. Уже более 20 тыс человек на законных основаниях могут прийти на свои рабочие места. Но здесь главное: это не значит, что все должны расслабиться. Это допуск к работе при условии соблюдения всех норм безопасности, санитарно-эпидемических правил: масочного режима, использования перчаток на рабочем месте или при контакте с людьми, дезинфекции рук, контактных поверхностей.



Я хотел бы отдельно на это обратить внимание. Уважаемые работодатели, уважаемые коллеги, уважаемые земляки! Кто пошел на работу, будьте, пожалуйста, внимательны, очень сосредоточены и соблюдайте меры безопасности! Потому что, если ситуация начнет существенно ухудшаться, мы опять все закроем, ограничим всю работу и будем сидеть по домам. Никому этого не надо. Поэтому прошу всех очень внимательно к этому отнестись, соблюдайте правила – это самое важное!



Помощь от президента России



- Президент России выступил с очередным и очень большим серьезным пакетом мер поддержки. И некоторые из них хотелось бы отметить отдельно. Уже были приняты решения по сокращению страховых взносов в социальные фонды по микропредприятиям. А сейчас президент сказал, что по малым и средним предприятиям тоже. В принципе, основная часть нашего бизнеса - это малые и средние предприятия. С учетом решения президента у них у них будет отсрочка выплат по страховым взносам. А это – 30% от фонда заработной платы. Это очень существенно.



Дальше – дополнительная поддержка людей. У нас минимальная выплата пособия по безработице была 1800 рублей в месяц. Максимальную президент установил – не менее МРОТ. Теперь и минимальная у нас должна быть не менее МРОТ, то есть не 1800 рублей, а сразу МРОТ в случае признания безработным. Но есть процедура.



Человек, который хочет пособие получать, должен обратиться в службу занятости. Прийти туда с паспортом, с трудовой книжкой. Ему предложат вакансию. У нас до сих пор более 8 тыс вакансий, на которые требуются специалисты. Есть вакансии с очень хорошими зарплатами: 60-70 тыс рублей. Это в основном на добывающих предприятиях, у золотодобытчиков. Есть вакансии с хорошими зарплатами на локомотивовагоноремонтном заводе, на авиазаводе. Безусловно, там нужны профильные специалисты: токари, инженеры.



Человек, который хочет получать пособие по безработице и не имеет работу, придя в агентство занятости, в первую очередь получает на выбор вакансии в соответствии с его специализацией, образованием, опытом работы и местом проживания. Если предложенная работа по каким-то параметрам не подходит, либо работодатель не принял на работу этого человека, тогда он признается безработным и получает выплаты – пособие по безработице. Причем пособие по безработице считается уже с момента первого обращения. Тот период, пока он 10 дней рассматривал вакансии, уже засчитывается. С учетом решения президента, это выплата в размере МРОТа. У нас МРОТ - 14 тысяч рублей с небольшим. Это уже существенная помощь.



Хотелось бы отметить и то, что президент в своем послании еще в начале года объявил о том, что начинаются выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. До сих пор были выплаты только на детей до трех лет включительно, сейчас - от трех до семи лет. И они планировались с июля. Однако президент объявил, что они начнутся раньше – с июня. Выплаты около 6 тыс рублей будут выплачиваться на детей уже с трех до семи лет, подчеркиваю, такого не было никогда. Это тоже существенная поддержка.



Президент подписал указ о том, что семьи, которые имеют право на материнский капитал - а сейчас, вы знаете, что это уже и первый ребенок, и второй ребенок - то на детей в возрасте до трех лет еще дополнительно выплаты по 5 тыс рублей в течение трех месяцев. Напомню, что дети до трех лет у нас получают выплаты 12 тыс рублей на каждого ребенка в месяц сегодня. И плюсом к этому еще 5 тысяч. То есть фактически на детей до трех лет выплаты ближайшие три месяца будут по 17 тыс рублей в месяц.



Детские выплаты рассчитывались, исходя из уровня дохода на одного члена семьи. С учетом того, что сейчас ситуация изменилась и брать историю дохода семьи за предыдущий период бессмысленно, президент принял решения, что эти справки о доходах уже не нужно запрашивать. Такие справки уже не будут требоваться. Выплаты будут без них производиться.



Еще одно решение: семья, где оба родителя являются безработными или если кормилец в семье не имеет работы (мама одна или мама с папой безработные), то на каждого несовершеннолетнего ребенка выплаты в этот период - 3 тыс рублей. У нас много людей, в первую очередь, тех, кто ранее имел неофициальный доход. Им сложно что-то подтвердить или доказать. Сейчас на каждого несовершеннолетнего ребенка такие родители могут получать до 3 тыс рублей. Это временная мера. Сейчас важно такую работу организовать, донести до всех, что такая возможность есть. Это кончено, задача глав муниципальных образований, поселений - отработать со своими жителями и донести до всех.



Бурятия движется совместно с федеральным центром



- Республике выделены средства на борьбу с коронавирусом, на оборудование дополнительных коек, на повышение зарплат медицинским работникам. Уже получено 128 млн рублей из федерального бюджета на дополнительное оборудование коек. Плюс добавлено около 36 млн рублей своих денег - ведем переоборудование и подготовку запасных коек на всякий случай. Помимо этого, поступили около 30 млн рублей на повышение выплат медицинским работникам, которые работают непосредственно с пациентами с коронавирусной инфекцией. Это только первое поступление.



По выплатам средства далее предусматриваются более значительные. Президент России об этом объявил. Помимо выплат будет еще и страхование медицинских работников, как и военнослужащих. Мы такое решение приняли сами, не только по медицинским работникам, а по всем задействованным в данной работе специалистам, в том числе – по водителям и другому персоналу. С учетом вчерашнего решения президента мы посмотрим, как это все вместе интегрировать. В любом случае, наших людей мы не оставим. У нас в середине марта первый случай выявлен. Все правила будут распространяться, в том числе и на тот период, который уже прошел.



Бурятия движется совместно с федеральным центром. Существенные меры быстро принимаются и правительством РФ, и здесь, на своем уровне, мы принимаем меры, в том числе по поддержке бизнеса.



Фонд поддержки бизнеса, который выдает займы микропредприятиям, МСП, переносит на полгода все сроки выплат без штрафных санкций. Мы приняли решение, что не взыскиваем арендную плату по государственному, муниципальному имуществу, которые арендует бизнес. У нас субсидируются арендные платежи для туроператоров. Мы частично субсидируем коммунальные платежи для гостиничной сферы в рамках ранее предусмотренных сумм на поддержку этого вида бизнеса.



И другие меры, которые готовы принять: дополнительно смотрим вопросы по налогообложению. Есть много нюансов. Например, мы готовы поддержать по налогообложению торговлю промтоварами, магазины одежды, сувениров. Но у нас кодировка по ОКВЭДам (продукты питания или нет) не разбивается. И мы сейчас смотрим, как это можно администрировать и выделить, чтобы люди получили адресную помощь.



Ну и другие меры: поддержка перевозчиков, общественному транспорту субсидируем сегодня те потери, которые возникают из-за простоя и снижения трафика. И ряд мер, про которые я уже говорил.



Поэтому мы сейчас работаем со всеми федеральными министерствами, чтобы интегрироваться в федеральные меры поддержки со своими мерами поддержки. Наша задача - максимально сохранить бизнес. Не только помочь людям не потерять доход, но и сохранить бизнес.



Из чего мы исходим: если какое-то предприятие закроется, даже если мы людям, которые потеряли работу, что-то будем выплачивать и компенсировать, когда ситуация наладится, новому бизнесу возникнуть будет сложно. Важнее и проще помочь сохранить существующий бизнес, чтобы, когда ситуация наладится, он расправил крылья и полетел, чем потом заново инвестировать, создавать новые предприятия и что-то запускать. Повторюсь, у нас задача не только доходы людям сохранить, но и сами предприятия, организации, рестораны, небольшие мастерские и все остальное. Когда ситуация вернется в нормальное русло, что должно произойти достаточно быстро, они могли работать и вернуть своих работников, чтобы мы с вами получали все необходимые услуги.



Работаем, ситуация под контролем и в сфере здравоохранения, и в сфере экономики. Мы будем находить решения, чтобы все сделать так, как надо. Чтобы у нас все было стабильно, здоровье сохранялось, экономика была устойчивой, а люди сохраняли по максимуму свои доходы.



- Алексей Самбуевич, на федеральном уровне создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, потом еще штаб по обеспечению экономической стабильности. Более того, существует Госсовет. Как в Бурятии выстроена работа, какие структуры созданы, в каком формате сейчас правительство работает?



Две стороны одной медали



- У нас действуют два штаба: по коронавирусу и по поддержке экономики. Заседания ведутся практически ежедневно. Что по одному, что по другому направлению. Все меры принимаются самым оперативным способом. Иногда мы собираемся в течение дня по несколько раз, если ситуация этого требует. Работа ежедневная с участием всех: и муниципальных образований, и представителей бизнеса, и бизнес-омбудсмена, и депутатов Народного Хурала и горсовета. Все участвуют в выработке предложений, в принятии решений, так как любые меры поддержки - все равно это деньги, финансовые решения - они будут проводиться через бюджет. Все равно это наши консолидированные решения и работа.



- И еще поясните, пожалуйста, кто главнее: штаб по экономике или штаб по коронавирусу?



- Мы в одной лодке. В любом случае надо плыть. Загнуться либо от болезни, либо от голода - ни то ни другое нам не подходит. Поэтому и экономика, и здравоохранение в данном случае - две стороны одной медали. Здесь нет чего-то, что было бы не важным.



В краткосрочной перспективе, безусловно, меры, касающиеся сохранения здоровья и борьбы с коронавирусом - более оперативные и где-то более превалирующие. Но это в краткосрочной перспективе. Если мы смотрим в долгосрочной перспективе, нам нужно и с коронавирусом справиться, и экономику сохранить. Поэтому здесь все решения важны.



Жалобы пошли



- Безработным нужно будет доказывать свою безработность? То есть, прийти в службу занятости, получить какие-то вакансии, 10 дней ходить, нигде не место не подтвердится. И только потом прийти претендовать на эти 3 тыс рублей? Или сейчас речь идет только о тех, кто может претендовать на пособие по безработице в размере МРОТ, а 3 тыс – автоматически для всех?



- Нет. Статус безработного надо подтвердить таким же образом. Также через службу занятости, получить имеющуюся вакансию, обработать ее. Если она не подходит, тогда получаешь статус безработного и все полагающиеся в связи этим выплаты. И пособие по безработице, и детские выплаты по три тысячи рублей. Так что, эту процедуру надо пройти. В агентстве мы, безусловно, сейчас усиливаем работу. Несмотря на все ограничения, оно работает. Все специалисты на месте. Если есть какие-то конкретные жалобы - готовы рассмотреть.



- Главная жалоба – невозможно дозвониться. Все сейчас на удаленке.



- Сейчас проверим. Там звонков действительно много. Попросим, чтобы сделали несколько контактных номеров



- У нас много жалоб от работников ЛВРЗ. Естественно, люди анонимно обращаются, но я хочу прямо зачитать одно из обращений, которое было сегодня в соцсетях. Не готов заявлять о его правдивости, но все же: «Мы простые работяги ЛВРЗ. Просто не знаем, как достучаться до наших руководителей. 7 апреля увезли с работы две бригады с подозрением и еще сегодня людей. Зачем сегодня мы продолжаем работать и заражаться от людей? Температуру замеряли до сегодняшнего дня и только на одной проходной из трех. Люди шли с температурой на работу, потому что был приказ. Людей не отпускают на больничный. Говорят, садитесь на самоизоляцию. Также говорят тем, кого отправили на самоизоляцию, будут уплачивать только 2/3 зарплаты». Хотелось бы ваш комментарий.



- Первое. То, что касается режима температурного и прочего - отправим людей и проверим соблюдение. Обязаны такие предприятия, где много людей, выполнять все меры безопасности. И ЛВРЗ, безусловно, не исключение. Что касается того, что заставляют или не заставляют выходить на работу больных. Еще раз акцентирую внимание. Если у кого-то есть признаки ОРВИ, вызывают врача на дом, никуда не ходят. Врачи едут. У нас бригады врачей усилены. Все обеспечены дополнительным транспортом. Ездят по первому звонку. И врач уже на дому оценивает состояние. Больничный сейчас выписывается, не заходя в поликлинику. Поэтому, если у вас есть проявление болезни, никто не может вас заставить выйти. Не выходите. Что значит приказ? Я проверю, что вы говорите. Никто не может заставлять, если у человека есть признаки болезни, выходить на работу.



Если человек здоров, а предприятие работает, то - да. Работодатель нуждается, чтобы его работники работали. И ЛВРЗ входит в число предприятий, на которые сейчас, в ограниченном числе, но работники выходят. Там есть непрерывное производства. В любом случае, частично коллектив задействован. Но повторюсь, это не значит, что можно не соблюдать установленные правила. Что касается зарплаты, то тут надо смотреть ее структуру. Оклад, стимулирующие, премиальные. Я не смогу оценить. Может оклад 10 процентов, а остальное - стимулирующие. Тогда 2/3 - это хорошо. Надо смотреть структуру зарплаты.



Штрафы разные



- Примерно неделю представители СМИ находятся в жесткой конфронтации с сотрудниками МВД. Даже, несмотря на то, что представители МВД приходили на пресс-подход, ясность они нам не принесли. А вчера в Татарстане появился прецедент. Штраф на 15 тысяч отменили, и у людей вопрос. По какой статье имеют право штрафовать? По статье 6.3 или по 20.6.1 КоаП РФ?



- Это две разные статьи. У нас по статье 20.6.1 сейчас занимаются государственные служащие субъектов Российской Федерации. А статьей 6.3 КоАП РФ - в рамках постановления главного санитарного врача -это делает полиция. Там разные составы. Работает и та статья, и другая. В зависимости от того, под какой документ, под какое ограничение конкретный человек подпадает.



Все проще с теми, кто работал «по-белому»



- Про поддержку бизнеса состоялось совещание в Народном Хурале, где многие акцентировали внимание, что 22 сферы всего поддерживается по указу президента. Но все-таки что будет со сферой услуг?



- Сфера услуг вся туда попала.



- С теми, кто не вошел? Что будет с ними?



- Я же говорил, мы сейчас смотрим, кому и как помочь. Вплоть до субсидирования части затрат на заработную плату. Надо вычленить, кто действительно попадает, кто не попадает, и как это дальше отслеживать.



У нас проблема в чем еще? Проблема в том, что у нас значительная часть бизнеса в тени. По ним не видно ни налоговой отчетности, ни статистической отчетности. Сейчас они придут и скажут: помогите мне, я работал, получал столько, а сейчас столько. Но нет никаких данных. Уже много жалоб рассматриваем. Когда начинаешь конкретно смотреть, выясняется, что люди работали, но просто за наличку какие-то услуги оказывали. Сейчас, понятно, ситуация тяжелая. А нам как с ними работать? На слово верить? В этом есть проблема. Это лишний раз доказывает, что всем необходимо работать по закону, в «белую». Тогда и меры поддержки можно по-другому организовывать.



Сейчас мы по факту видим одну картину, а де-юре – совсем другая картина. Поэтому мы сейчас пытаемся найти вариант, как им помочь. Де-юре у нас совсем немного те, кто пострадал. У нас даже парикмахерские как работают? Владелец парикмахерской просто сдает в аренду рабочее место, парикмахер платит аренду и там как-то работает. Как он работает - никто не видит. Сколько он зарабатывает и сколько потерял? Все в тени. И это накладывает определенные сложности, как сейчас помогать.



То, что касается легального бизнеса, который мы видим, по нему можем оценить потери. Сейчас считаем сколько. Вплоть до субсидирования затрат на зарплату работникам, которые сохраняются, которые не будут увольняться.



Три фактора от самоизоляции



- Вадим Бредний заявил в социальной сети, что планирует подарить инфекционной больнице аппарат ИВЛ. Нужен ли этот аппарат? Республике всего хватает?



- Аппараты ИВЛ нужны. Нам еще нужно 82 аппарата ИВЛ. На сегодня часть законтрактовали мы сами, часть - централизованная поставка. Это потребность в запасах. По текущей ситуации, понятно, что нам не надо, но запас необходим. Поэтому если Вадим Витальевич поставляет аппарат, мы просто сэкономим свои деньги на покупку аппарата. Сейчас нашему минздраву на 73 аппарата выделена квота по линии минпромторга России. Пока нет сроков поставки - распределяют сейчас по мере необходимости. Еще 63 аппарата мы сами законтрактовали. В итоге у нас даже получится запас. Но это на всякий случай. И все пойдет, как обновление оборудования в целом сети здравоохранения.



- Продлевать или укорачивать режим самоизоляции вы будете, опираясь на что? На рост количества заболевших или на какие-то личные ощущения, что город и республика застоялись? На опыт других регионов?



- Три фактора. Первый - это развитие ситуации с коронавирусом. Второе – это ситуация в экономике. И третье - это поведение тех, кого мы допустили до работы. Если те, кого мы допустили до работы все правила соблюдают, тогда мы продолжаем ослаблять режим. Если наоборот видим, что будет безответственное отношение. Те, кого допустили, не будут соблюдать меры предосторожности и все предписания, которые выданы Роспотребнадзором, то мы наоборот будем ужесточать. То есть, мы за совместную ответственность и совместную борьбу с этой болезнью. А не так чтобы кто-то мог своим безответственным поведением подставлять других, людей, которые в этом не виноваты.



- Все-таки, удалось решить проблему с дистанционным образованием школьников?



- Не совсем. У нас сегодня из 150 тыс школьников около 30 тыс в полноценном режиме дистанционного образования получить не могут. Они общаются с учителем в телефонном режиме. Может быть, не совсем удобно. Но совсем они не остались сами по себе. В целом, так или иначе охвачены все.



Помимо этого, мы сейчас приняли решение о том, что выпускные классы, 9-11 классы, в тех районах, где нет пока ни одного факта выявления коронавируса, учатся в очно-заочной форме по предметам ОГЭ и ЕГЭ. Потому что сдавать экзамены надо. И лучше подготовиться. Возможно, все-таки, в очном режиме с дополнительными мерами предосторожности. Такие школы нас уже заработали.



Фото: egov-buryatia.ru