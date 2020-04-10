В Бурятии растет число соискателей вакансий

Самих вакансий при этом больше не становится





Служба исследований HeadHunter проанализировала статистику по рынку труда за первый квартал 2020 года и выяснила, как изменилась конкуренция среди соискателей в Бурятии.

Всего с начала года в Бурятии на сайте hh.ru было опубликовано почти 4 тысячи вакансий и более 13 тысяч резюме. В марте прирост резюме составил 16% по отношению к 2019 году, прирост опубликованных вакансий увеличился незначительно, составив всего 5%.«Мы наблюдаем рост числа резюме на сайте hh.ru, при этом количество публикуемых вакансий остается на том же уровне. Вследствие этого растет уровень конкуренции. За март hh.индекс (количество соискателей на одну вакансию) в Бурятии вырос на 0,6 единицы и составил 6,3 единицы», – сообщила ведущий менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Дальний Восток Валерия Первухина.Считается, что оптимальный уровень конкуренции на рынке труда составляет 5 соискателей на одну вакансию. Тем не менее, эксперты HeadHunter говорят, что пока уровень конкуренции в Бурятии остается умеренным.Фото: «Номер один»