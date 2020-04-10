В Улан-Удэ у пенсионеров забирают часть пенсий в счет оплаты услуг ТГК-14

Общественники крайне возмущены действиями энергетиков





С начала апреля, когда началась выдача пенсий, некоторые их получатели неприятно удивились, что часть сумм сняли в пользу ТГК-14 в качестве оплаты за услуги. Как выяснилось, в апреле у энергетиков возникли сложности с взысканием долгов за тепло с неработающих граждан, у которых часто нечего снять со счетов. И они обратились к гарантированному и проверенному временем ресурсу - пенсиям. Снимают, как правило, до 50% от начисленной пенсии по так называемым судебным приказам - упрощенному судопроизводству, происходящему за закрытыми дверями.

- Это возмутительно, поскольку люди порой не знают, что в отношении них вынесено судебное решение, и они физически не могут его оспорить, поскольку ответчиков в суды не пускают в связи с пандемией, - говорит председатель комиссии по экономическому развитию и ЖКХ Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.Как отметила Татьяна Думнова, в Бурятии другие ресурсоснабжающие организации вошли в положение людей, находящихся в изоляции и оставшихся без средств к существованию. Им перестали начислять штрафы и не прекращают предоставление услуг. Также прекращены всякие судебные преследования людей по имеющимся задолженностям. Что касается ТГК-14, то эта компания, видимо, не совсем понимает, что сегодня не время снимать у пенсионеров половину их пенсий в счет долгов за тепло.Как отметила Татьяна Думнова, необходимо срочное вмешательство правительства Бурятии, чтобы прекратить возмутительную практику по пенсионерам.В пресс-службе ТГК-14 между тем сообщили, что «все удержания производятся на основании вступивших в силу решений судов при строгом соблюдении федерального законодательства об исполнительном производстве».Фото: «Номер один»