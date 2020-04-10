Бизнесмены Бурятии жертвуют средства на борьбу с коронавирусом

ТГ «За рулем» подарила автомобиль «Нива» Республиканской больнице





В Бурятии представители бизнеса активно выделяют средства на борьбу с коронавирусом, сообщил в соцсетях заместитель министра промышленности и торговли РБ Алексей Оловянников.

«Торговые сети запустили флешмоб, в хорошем в смысле этого слова, и на деле помогают бороться с пандемией. ТГ «Абсолют» перечислила 500 тыс. рублей инфекционной больнице, ТГ «Титан» безвозмездно передала нуждающимся 120 тыс. масок на сумму 4,8 млн рублей и покупает аппарат искусственной вентиляции лёгких, ТГ «Николаевский» раздаёт бесплатно маски в своей торговой сети. ТГ «За рулем – Хозяин» сегодня подарила автомобиль «Нива» Республиканской больнице для оперативной работы в условиях коронавируса. Я думаю, что это далеко не последние примеры социальной ответственности нашего бизнеса», рассказал заместитель министра.





Фото: со страницы Алексей Оловянникова в «Фейсбуке»