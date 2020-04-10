В Забайкалье коронавирус подтвержден у трех человек

Шесть человек госпитализированы с подозрением на COVID-19 за минувшие сутки



Шесть жителей Забайкальского края направлены в за минувшие сутки в медучереждения региона с подозрением на наличие коронавирусной инфекции. У всех взяты анализы и направлены на исследование. Об этом 10 апреля сообщил в межведомственный оперативный штаб региона.



Сейчас в медучереждениях Забайкальского края находятся три человека с подтвержденным диагнозом, десять с подозрением на наличие инфекции. Два человека прибыли из Владивостока, три контактных также госпитализированы с подозрением на наличие инфекции. Еще один гражданин с похожими симптомами недавно вернулся из Москвы.



Ранее стало известно, что самоизоляция на две недели станет обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.



Меры приняты в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе и сохранения здоровья граждан. Это связано с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории страны и соседних регионов. Полиция составляет списки граждан, прибывающих на территорию Забайкальского края из других регионов. Данные передаются местным властям.



За 9 апреля на симптомы коронавируса проверены 1063 человека, прибывшие в Забайкалье из других регионов, уточняет официальный портал края. Проверено 553 пассажира железнодорожного транспорта, 222 человека, прилетевших самолетом. 288 граждан осмотрены на автомобильных пунктах пропуска в Амазаре и Баляге. Каждый вид общественного транспорта в Забайкальском крае проходит санитарную обработку. Это касается муниципального и межмуниципального транспорта, самолетов и железнодорожного транспорта.



В Забайкальском крае на нарушителей режима самоизоляции к 10 апреля составлено 1111 материалов по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил при угрозе возникновения ЧС). Материалы переданы муниципальным органам власти для принятия законного решения.



Фото: пресс-служба минздрава Забайкальского края

