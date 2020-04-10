В Бурятии разрешили работу садоводческих магазинов

В Бурятии в перечень организаций, которым разрешено вести деятельность в период антикоронавирусных ограничений, вошли и садоводческие организации, сообщили в минсельхозе республики.
Так, кампания «СадЭм» и ее филиалы возобновила работу в полноценном режим. Садоводы республики могут приобрести любую продукцию садового инвентаря, саженцев, удобрений, семян и другой продукции, используемой в садоводстве.
Как отмечают в «СадЭм», в последние дни резко увеличилось количество онлайн-продаж. Заказать необходимую продукцию можно по адресу: http://sademrb.ru/
Кроме того, с 20 апреля 2020 года садовый питомник «Тохойские саженцы» начнет поставку саженцев бурятской селекции в филиалы «СадЭм».
Фото: минсельхоз Бурятии
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