В Бурятии разрешили работу садоводческих магазинов

В последние дни и в них резко увеличилось количество онлайн-продаж



В Бурятии в перечень организаций, которым разрешено вести деятельность в период антикоронавирусных ограничений, вошли и садоводческие организации, сообщили в минсельхозе республики.



Так, кампания «СадЭм» и ее филиалы возобновила работу в полноценном режим. Садоводы республики могут приобрести любую продукцию садового инвентаря, саженцев, удобрений, семян и другой продукции, используемой в садоводстве.



Как отмечают в «СадЭм», в последние дни резко увеличилось количество онлайн-продаж. Заказать необходимую продукцию можно по адресу:



Кроме того, с 20 апреля 2020 года садовый питомник «Тохойские саженцы» начнет поставку саженцев бурятской селекции в филиалы «СадЭм».



Фото: минсельхоз Бурятии

В Бурятии в перечень организаций, которым разрешено вести деятельность в период антикоронавирусных ограничений, вошли и садоводческие организации, сообщили в минсельхозе республики.Так, кампания «СадЭм» и ее филиалы возобновила работу в полноценном режим. Садоводы республики могут приобрести любую продукцию садового инвентаря, саженцев, удобрений, семян и другой продукции, используемой в садоводстве.Как отмечают в «СадЭм», в последние дни резко увеличилось количество онлайн-продаж. Заказать необходимую продукцию можно по адресу: http://sademrb.ru/ Кроме того, с 20 апреля 2020 года садовый питомник «Тохойские саженцы» начнет поставку саженцев бурятской селекции в филиалы «СадЭм».Фото: минсельхоз Бурятии