10.04.2020
В Бурятии разрешили работу садоводческих магазинов

В Бурятии разрешили работу садоводческих магазинов

В последние дни и в них резко увеличилось количество онлайн-продаж

В Бурятии в перечень организаций, которым разрешено вести деятельность в период антикоронавирусных ограничений, вошли и садоводческие организации, сообщили в минсельхозе республики.

Так, кампания «СадЭм» и ее филиалы возобновила работу в полноценном режим. Садоводы республики могут приобрести любую продукцию садового инвентаря, саженцев, удобрений, семян и другой продукции, используемой в садоводстве.

Как отмечают в «СадЭм», в последние дни резко увеличилось количество онлайн-продаж. Заказать необходимую продукцию можно по адресу: http://sademrb.ru/

Кроме того, с 20 апреля 2020 года садовый питомник «Тохойские саженцы» начнет поставку саженцев бурятской селекции в филиалы «СадЭм».

Фото: минсельхоз Бурятии
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