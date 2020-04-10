В Бурятии запущен пассажирский поезд Северобайкальск – Новосибирск

Он призван заменить отмененный ранее поезд Северобайкальск-Красноярск



В целях сохранения транспортной доступности севера Бурятии на ВСЖД вместо отмененного поезда № 111 Северобайкальск – Красноярск запущен новый пассажирский поезд № 119 сообщением Северобайкальск – Новосибирск, сообщили в пресс-службе магистрали.



Ранее с поездом № 111 следовала группа беспересадочных вагонов по маршруту Северобайкальск – Новосибирск. На станции Красноярск эти вагоны включались в состав поезда №55/56 Красноярск – Москва. Новый поезд № 119 позволит существенно сэкономить на эксплуатационных расходах, при этом пассажиры не почувствуют неудобств.



Поезд будет следовать через день, в апреле, мае, августе, ноябре и декабре по нечетным числам, в остальные месяцы – по четным. Отправление из Северобайкальска в 17:25, прибытие в Новосибирск в 08:45.



Фото: old-visual.rzd.ru

