«Есть жесткое указание - никого не принуждать идти в отпуск»

В Минздраве Бурятии обещали разобраться в ситуации, когда медиков отправляют в отпуска без их согласия



На сегодняшнем республиканском оперативном штабе по короновирусу в числе прочих вопросов министр здравоохранения Евгения Лудупова выступила по поводу публикации в нашем издании. Речь идет о том, что медики в массовом порядке пишут жалобы в профком и в трудинспекцию, рассказывая о том, что их принудительно отправляют в очередной отпуск. В частности в нашей публикации шла речь о медиках Кабанской ЦРБ. По словам министра, порядка 60 человек – медработников районной больницы, действительно, отправились в отпуск за свой счет. Но, как утверждает Евгения Лудупова, они это сделали исключительно по своей воле.



- Мы разбирались в этом вопросе. 60 человек Кабанской больницы направлены в отпуск. Там 1000 человек работников, 60-70 сотрудников должны уходить в отпуск ежемесячно, чтобы не разбалансировать больницу. Мы планируем всех раскидывать ежемесячно – задача такая была поставлена. Кто старше 65 лет (у нас много таких сотрудников) они все ушли на больничный лист по решению Постановления. Было жесткое указание: никого не отправлять насильно. От каждого заявление лично получено. Если есть шероховатости, то разберемся. Здесь нужно понимание от медработников, они все равно должны сходить в отпуск. Но никого не принуждаем, - заверила Евгения Лудупова.



Однако медики Кабанской ЦРБ придерживаются другого мнения. По словам медработников, многих из них отправили в очередной отпуск вопреки плановому расписанию ежегодных отпусков, а подписать соответствующие заявления им пришлось из боязни последующих "репрессий".



