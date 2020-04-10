Бурятия потеряет не менее 2,6 млрд руб в отрасли туризма

Пандемия коронавируса более чем на 70 % снизила загрузку гостиниц и отелей



В Бурятии в связи пандемией коронавируса с февраля нынешнего года резко снизился въездной турпоток. Массово отменяются бронирования туров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая КНР, Южную Корею, Монголию и Японию, сообщает минтуризма республики.



Отменено большое количество детских поездок, крупные деловые, спортивные, культурные и событийные мероприятия, как в Улан-Удэ, так и в районах республики.

Все это более чем на 70 % снизило загрузку для гостиниц и отелей. В целом за 2020 год ожидается снижение объема платных услуг в сфере туризма на 2,6 млрд рублей, а это практически 80 % от уровня 2019 года, отметили в ведомстве.



Правительство России признало туризм (а именно гостиницы, туристские и санаторно-курортные организации) одной из сфер экономической деятельности, которым нужна первоочередная адресная поддержка. В целях поддержки турсферы правительство Бурятия разработало меры, направленные на оказание поддержки субъектам малого предпринимательства туристической сферы из республиканского бюджета.



Внесены предложения по предоставлению налоговых каникул для организаций туристической отрасли по налогу на имущество организаций, земельному налогу, плате за пользование лесными участками, предоставленных для туристско-рекреационных целей, а также по снижению на 2020 год налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения.



Также будет активно оказываться поддержка в рамках действующих механизмов: возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере туризма субсидий по 11 направлениям.



Кроме этого, в ближайшее время будет объявлен конкурс грантов на поддержку по четырем направлениям, что позволит помочь реализовать эффективные проекты в туристической сфере.



Более подробную информацию можно получить в министерстве туризма Бурятии, тел. (3012) 212714 и на



Фото: egov-buryatia.ru/minturizm В Бурятии в связи пандемией коронавируса с февраля нынешнего года резко снизился въездной турпоток. Массово отменяются бронирования туров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая КНР, Южную Корею, Монголию и Японию, сообщает минтуризма республики.Отменено большое количество детских поездок, крупные деловые, спортивные, культурные и событийные мероприятия, как в Улан-Удэ, так и в районах республики.Все это более чем на 70 % снизило загрузку для гостиниц и отелей. В целом за 2020 год ожидается снижение объема платных услуг в сфере туризма на 2,6 млрд рублей, а это практически 80 % от уровня 2019 года, отметили в ведомстве.Правительство России признало туризм (а именно гостиницы, туристские и санаторно-курортные организации) одной из сфер экономической деятельности, которым нужна первоочередная адресная поддержка. В целях поддержки турсферы правительство Бурятия разработало меры, направленные на оказание поддержки субъектам малого предпринимательства туристической сферы из республиканского бюджета.Внесены предложения по предоставлению налоговых каникул для организаций туристической отрасли по налогу на имущество организаций, земельному налогу, плате за пользование лесными участками, предоставленных для туристско-рекреационных целей, а также по снижению на 2020 год налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения.Также будет активно оказываться поддержка в рамках действующих механизмов: возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере туризма субсидий по 11 направлениям.Кроме этого, в ближайшее время будет объявлен конкурс грантов на поддержку по четырем направлениям, что позволит помочь реализовать эффективные проекты в туристической сфере.Более подробную информацию можно получить в министерстве туризма Бурятии, тел. (3012) 212714 и на сайте ведомства Фото: egov-buryatia.ru/minturizm