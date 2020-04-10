В Бурятии сняли блок-пост на дороге «Шергино – Оймур - Заречье»

Он должен был препятствовать завозу коронавируса в Кабанский район



С 10 апреля сняты временные ограничения для движения всех видов транспорта по автомобильной дороге «Шергино – Оймур - Заречье», сообщили в администрации Кабанского района Бурятии.

Напомним, блок-пост на этой дороге



«Ситуация усложняется. В Бурятии введён режим обязательной самоизоляции. Администрация Кабанского района обращается к вам с просьбой, не выезжать в этот период на рыбалку, не посещать туристические базы и своих родственников. Мы не драматизируем ситуацию, но на территории нашего района есть граждане, которые находились в непосредственном контакте с заболевшими», объяснили свои действия районные чиновники.



Все это время покидать территорию Правобережья и въезжать на нее можно было только экстренным службам и работающим гражданам.



«За период действия пропускного пункта проверено 1440 единиц транспортных средств. Специалисты органов местного самоуправления совместно с сотрудниками ОМВД проводили информационную работу с водителями по сохранению режима самоизоляции и профилактике коронавирусной инфекции», - рассказали в администрации. - Снятие данных ограничений не говорит о том, что можно осуществлять свободные поездки в этом направлении. Как и прежде, на дорогах будут дежурить сотрудники ДПС, а в населенных пунктах – мобильные рабочие группы из числа работников государственных органов исполнительной власти».



Чиновники также предупредили, что в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки работа пункта пропуска будет возобновлена.



Фото: pixabay.com Напомним, блок-пост на этой дороге появился 2 апреля «Ситуация усложняется. В Бурятии введён режим обязательной самоизоляции. Администрация Кабанского района обращается к вам с просьбой, не выезжать в этот период на рыбалку, не посещать туристические базы и своих родственников. Мы не драматизируем ситуацию, но на территории нашего района есть граждане, которые находились в непосредственном контакте с заболевшими», объяснили свои действия районные чиновники.Все это время покидать территорию Правобережья и въезжать на нее можно было только экстренным службам и работающим гражданам.«За период действия пропускного пункта проверено 1440 единиц транспортных средств. Специалисты органов местного самоуправления совместно с сотрудниками ОМВД проводили информационную работу с водителями по сохранению режима самоизоляции и профилактике коронавирусной инфекции», - рассказали в администрации. - Снятие данных ограничений не говорит о том, что можно осуществлять свободные поездки в этом направлении. Как и прежде, на дорогах будут дежурить сотрудники ДПС, а в населенных пунктах – мобильные рабочие группы из числа работников государственных органов исполнительной власти».Чиновники также предупредили, что в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки работа пункта пропуска будет возобновлена.Фото: pixabay.com