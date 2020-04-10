В Бурятии освободят дельту Селенги от 200 рыбацких хижин

Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор направил министерство природных ресурсов Бурятии представление о выявлении всех самовольных строений в дельте реки Селенга и их сносе. Решается вопрос о финансировании сноса из федерального бюджета, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Как сообщал «Номер один»
, ранее природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы обязать министерство природных ресурсов Бурятии освободить участки в дельте Селенги незаконных строений. Кроме того, на министерство и Росводресурсы возложены обязанности по включению мероприятий по освобождению дельты в перечень финансируемых проектов в области водных отношений.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ удовлетворил административное исковое заявление природоохранного прокурора в мае прошлого года, так как участки расположены в двадцатиметровой береговой полосе главного притока Байкала ниже среднего многолетнего уровня реки. Фактически они покрываются водой, поэтому подлежат отнесению к категории земель водного фонда, находящихся в федеральной собственности. Правовой режим их охраны не допускает строительство здесь каких-либо объектов. Вместе с тем, прокуратура выявила незаконное размещение строений, которые возведены, в том числе, с использованием шлака и иных материалов, загрязняющих водный объект. Это рыбацкие хибары для хранения легких лодок и иной рыболовной утвари.
Сейчас решение районного суда вступило в законную силу. Возможно для людей, возводивших рыбацкие хижины в уникальной местности, это казалось безобидным и не влияющим на состояние окружающей среды. Однако самовольное размещение в дельте около 200 строений охотников и рыбаков негативно влияло на водный объект, способствуя его загрязнению.
В России только три реки - Лена, Волга и Селенга - имеют классические дельты. Однако и среди них дельта Селенги площадью более 600 кв км уникальна, поскольку Байкал входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, это единственная в мире внутренняя пресноводная дельта, которая образовалась при впадении пресной реки в пресный же водоем. А еще именно там находится крупнейшее место скопления перелетных птиц в Северной Азии на пути их миграции - в дельте Селенги гнездятся около 500 тыс перелетных пернатых.
Дельта Селенги представляет собой разветвленную сеть проток с участками суши, которые являются нетронутыми природными территориями. Здесь находятся земли государственного природного заказника «Кабанский», занимающего площадь более 12 тыс гектаров. Заказник имеет федеральный статус и, согласно Рамсарской конвенции, отнесен к водно-болотным угодьям, имеющим международное значение.
Фото: pixabay.com
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