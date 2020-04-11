Китайский капитал «взламывает» бурятское приграничье

У госграницы реализуется иностранный инвестпроект по строительству таможенно-логистического терминала



Районы Бурятии, которые находятся в пограничной зоне, не могут похвастаться серьезными инвестпроектами. За некоторыми исключениями. Исключения эти касаются создания в Кяхтинском районе таможенно-логистического терминала и добычи золота в Окинском. То есть снова сырье и китайский ширпотреб.



Земля под китайский терминал



Главный пограничный район республики — Кяхтинский. Это территория строгого режима, в погранзону так просто не заедешь. Но именно у госграницы реализуется иностранный инвестпроект по строительству таможенно-логистического терминала.



Его намечено построить в районе Наушек, Хоронхоя. Это соседние населенные пункты. В этой точке - крупнейший погранпункт РФ по пропуску железнодорожных составов в Монголию. Далее железнодорожная линия уходит в КНР. И обратно.



Терминал из тех проектов республиканской программы по развитию приграничных районов до 2020 года, которые можно назвать живыми. В целом же амбициозная программа, как известно, провалилась.



Как отметили «Номер один» в Минэкономики Бурятии, терминал предназначен для комплексного обслуживания юридических и физических лиц, которым на границе нужны таможенные услуги. Также здесь будут заниматься складированием и другими профильными работами.



Другими словами, в планетарной сети перевалки товаров из КНР появляется новый «узел». Коль опорный пункт для работы с партиями продукции создается на юге Бурятии, то через него станут ввозить и товары сопредельной Монголии. Но Монголия в мировом производстве товаров такой же карлик, как Бурятия (пусть на три миллиметра повыше). Монгольских товаров будет «ручеек», а китайских - «река».



Ранее наше издание писало, что инвестором выступает китайская фирма. У нее длинное название, поэтому назовем ее короче - Fujian fenghuangshan. Как заверили сегодня в правительстве республики, инвестор остался тот же и дела продвигаются. Инвестор вкладывает собственные финансы.



К настоящему моменту закончена процедура передачи инвестору земельного участка в 64 гектара. Без конкурса. Ранее это были земли сельхозназначения, но ради организации строительства разрешенный вид использования изменен, чтобы можно было строить товарные склады. Договор аренды земельного участка уже зарегистрирован в Росреестре.



Капитал из КНР успешно «взламывает» приграничье. Предыдущая попытка китайской компании «МТК-Дженькей» прийти (для освоения лесов) в приграничный Закаменский район, напомним, провалилась на фоне вспыхнувшего народного протеста. На кяхтинских же просторах все идет по плану.



Срок окупаемости проекта - 4,1 года. Предусмотрено создание 100 рабочих мест. Резидент планирует самостоятельное строительство необходимой инженерной инфраструктуры, сообщили в Минэкономики республики.



Инвестор ведет проектно-изыскательские работы, проводятся экспертизы. В 2021 году объект планируется ввести в эксплуатацию с последующим выходом на проектную мощность. В бюджет района за пять лет поступят доходы в виде налогов - около 3 млн рублей. А в виде арендной платы – 5 млн, предвкушают чиновники.



Экономическое влияние КНР на Бурятию усилится еще больше. Налоги налогами, но повторим азбучную истину экономики: «ввезенный товар — это вывезенные деньги». Скорее всего, количество вывезенных превысит количество полученных от налогов и аренды.



Кипр «сел» на золото Оки



Другая свежая бизнес-новость приграничья. Кипрская фирма начала добычу золота в Окинском районе Бурятии. Речь идет о «Хужир энтерпрайз» и Коневинском месторождении.



Как отметили в правительстве республики, во втором полугодии 2019 года после трех лет приостановки деятельности бизнесмены решили расконсервировать рудник. С начала 2020 года начали добычу рудного золота, радуются достижению в Министерстве экономики Бурятии.



По какой причине фирма не работала несколько лет, нам неизвестно. Но есть предположение, что это связано с большими изменениями в составе акционеров «Хужир энтерпрайз». В прошлые годы фирма почти полностью принадлежала кипрской «Аптус эмэрджинг». Но в 2019 году, насколько известно «Номер один», более половины «Хужира» стало принадлежать «Силвэгроув инвестментс», также кипрской. Не исключено, что фирма с видами на золото Бурятии перешла под контроль новых хозяев.



При подготовке проекта ожидалась добыча до 300 килограммов химически чистого золота в год. По итогам 2020 года увидим, насколько будут реализованы эти планы.



Неясные проекты с монголами



Недавно «Номер один» писал о большом провале политики правительства Бурятии по увеличению численности населения в пяти приграничных районах. В Джидинском районе, которому нынче исполняется 85 лет, «пограничники» тоже быстро «испаряются», не дожидаясь обещанного улучшения.



По информации Бурятстата, за последние пять лет населения в районе убавилось на 1,8 тыс. человек, или на 7,2%. Естественный прирост не способен перекрыть миграционную убыль. Примечательно, что 56,8% в джидинском миграционном оттоке составляют женщины. Поэтому в районе преобладает мужское население (на 100 женщин - 109 мужчин).



В вымирающем районе, точнее, в селе Джида, хотят построить угольный терминал с инвестициями в 400 млн рублей. Проект считается международным и, как ранее говорили в Минэкономики республики, нацелен на транзит коксуемого угля из Монголии во Владивосток. Монголы ищут новый выход к океану, чтобы отгружать свой уголь в страны Азии. Сейчас у них есть доступ к океану только через КНР.



В последнее время инвестор занимался подготовкой проекта, экспертизой и т. д. Настрой серьезный. Тем неожиданней выглядит странная информация, что регистрирующий орган готовится исключить ООО «Таможенно-логистический терминал «Желтура» из ЕГРЮЛ, что может негативно повлиять на сроки реализации.



По словам правительства Бурятии, предприниматель намерен прояснить ситуацию. Скорее всего, речь идет о каком-то недоразумении.



На сопредельной стороне тоже есть активность. С монгольской стороны начали движение по строительству автодороги к российской границе, но в связи с коронавирусом пока все приостановилось, пояснили чиновники.



Второй предполагавшийся проект с иностранным участием в Джидинском районе отсутствует как таковой. То есть половина планов не исполнена. В Минэкономики республики описывают это дипломатичной фразой: «Инвестиционные проекты реализуются частично».



Два из четырех иностранных проектов в Кяхтинском районе умерли и не воскреснут, ибо ходячие мертвецы встречаются лишь в американском кино. Не будет сырного завода и транспортно-логистического терминала «Транс-Кяхта».



Удивляет затяжка монгольских инвесторов со строительством торгово-общественного комплекса в городе Кяхте. Общеизвестно, что комплекс планировался на участке между двумя крупными торговыми центрами. В непосредственной близости от госграницы и автодороги. Из года в год в районе проводят совещания, но рывка вперед не чувствуется.



В ноябре 2019 года на очередном совещании решили поработать над вопросом вхождения этого проекта в ТОР «Бурятия». В настоящее время пройдены все экспертизы, ПСД готова. Представителями монгольской стороны подготавливается бизнес-план, заверяют в Минэкономики Бурятии.



Планы по иностранным проектам в Тунке и Закамне провалились полностью.



Таким образом, движение пограничных районов к какому-то развитию все же происходит, но сильно отстает от заявленных властями планов. Перспективы создания ТОРов, конечно, обнадеживают, но для того, чтобы воплотить их в жизнь, нужно хорошенько поработать.



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: "Номер один"

