Девять месяцев самоизоляции: как спортсменки Бурятии переживают декрет

«Номер один» рассказывает, как бурятские чемпионки возвращаются в спорт после родов



Спорт – это жестокий мир, в котором конкуренция заставляет отдавать занятиям всего себя. Сейчас спортсменки, как и все остальные, сидят дома и пытаются поддерживать форму в четырех стенах. Однако в жизни многих спортсменок уже был карантин, когда приходилось прерывать карьеру – декрет длится девять месяцев. «Номер один» рассказывает, как бурятские чемпионки возвращаются в спорт после родов и каково это после яркой спортивной жизни уйти в самую приятную самоизоляцию.



Если у обычных женщин рождение детей зависит от материального благополучия, желания мужа, количества квадратных метров в квартире, наконец, то у спортсменок малыши появляются как бы по олимпийским циклам - раз в четыре года и где-то месяцев через девять после Олимпиады. Сейчас беби-бум - у «зимних» спортсменок. До Олимпийских игр-2022 - еще два с половиной года, поэтому можно расслабиться и... родить ребенка. Вернуться в спорт после родов - целое дело, ведь меняются фигура, физиология. Очень редко возвращаются в гимнастику или фигурное катание, в теннисе в первой двадцатке женского рейтинга вы не встретите ни одной мамочки. Для этих видов спорта рождение ребенка равно завершению карьеры. Зато успешно рожают и потом возвращаются лучницы, хоккеистки, легкоатлетки, лыжницы, баскетболистки, волейболистки.



240 дней в году вне дома



Инна Степанова – одна из самых успешных спортсменок нашей республики. Чемпионка мира и серебряный призер Рио-2016 после Олимпиады ушла на заслуженный отдых. Но в декрете неугомонная чемпионка провела недолго и вернулась к тренировкам уже через полтора месяца после родов. Скоро маленькой Виктории будет три годика.



- В декрете было очень сложно. Перестала тренироваться где-то на седьмом месяце. Первые месяцы после родов я еще была дома безвылазно. Но на одном месте долго не могу сидеть, в итоге лук взяла в руки спустя пару месяцев после родов.



- В мае родила, в августе съездила на соревнования, в январе уже на чемпионат России и так влилась обратно, - вспоминает Инна.



Чтобы понять график спортсмена, нужно привести статистику разъездов члена национальной сборной.



- В 2019 году я не была дома 240 дней. Понятно, что периодами, но это очень тяжело не видеть дочь и семью. Иногда на сборах накатывает такая грусть, что хочется все бросить и улететь домой. Но потом понимаешь, что впереди есть большая цель – Олимпиада, - говорит лучница.



Вдали от дома с маленькой Викой сидят бабушки и дедушка, а также муж. Сейчас Инна вернулась домой, но не видит дочь несколько дней. Причина – карантин.



- Я вернулась из-за границы, через день - муж со сборов. И мы вдвоем ушли на карантин в квартире. Дочку я не вижу больше десяти дней. С одной стороны, обидно, с другой - получились такие романтические каникулы с мужем в четырех стенах, - грустно улыбается спортсменка.



По словам Инны, возвращение домой всегда привносит самые противоречивые чувства: «Приезжая после соревнований и сборов, захожу домой в нетерпении и страхе. В страхе, что дочь меня не узнает. Это самое паршивое чувство, которое когда-либо испытывала. Но меня всегда узнает. Улыбается и просится на руки. И я задаюсь вопросом, откуда она знает, что я - ее мама?».



Дочь полка



Татьяна Бильтрикова – редкий пример спортивной семьи, где вместо детсада у ребенка спортзал. Она – член сборной России по стрельбе из лука, а муж тоже из стреляющих спортсменов.



В спорте бурятская лучница уже 18 лет. Помимо успехов в стрельбе из лука, она получила образование инженера-технолога продуктов общественного питания. Защитила диссертацию кандидата технических наук. В детстве, рассказывает спортсменка, мечтала стать милиционером.



- Но моя тетя-майор отговорила от поступления в школу милиции, обосновав тем, что «там надо быть сукой, а ты девочка мягкая и добрая», за что я ей очень благодарна, - признается Татьяна. Девушка привыкла трудиться с подросткового возраста. С 14 лет помогала родным торговать продуктами на рынке, потом одеждой, пробовала себя в сетевом маркетинге, выезжала с отрядами на Сахалин чистить рыбу. В общественной жизни отличилась тем, что занималась озеленением Улан-Удэ, высаживала по ночам цветы в клумбы.



В марте 2018 года Татьяна стала мамой, родила дочку.



- На этом фото я на восьмом месяце беременности, спустя несколько дней после возвращения с соревнований. Вот с таким животом выиграла международный турнир в городе Орел, участвовала в чемпионате и Кубке страны. Друзья шутили, что борьба была нечестной, так как стреляла не одна, - улыбаясь, говорит она.



С кем оставить Дари, вопросов не возникло – бабушки и дедушки еще работают. Так маленькая Дари стала членом большой семьи лучников.



- Сама так решила, по характеру я не домосед. Настроение ребенка зависит от родителей. Если мы спокойны, то и дочка чувствует себя хорошо. Дари быстро привыкла к переездам и подстроилась под наше расписание. На соревнования и сборы летаем всей семьей, - рассказывает Татьяна.



Недавно дочке исполнилось два года. За это время маленькая девочка успела побывать на чемпионате России в Орле и Алуште. Там Дари не только помогала маме хорошо выступать, но и участвовала в награждении.



- На награждении меня вызвали на пьедестал. Дари убежала от папы и притопала на подиум ко мне. Так мы вдвоем и получили медаль, - говорит лучница.



По словам Татьяны, большую поддержку семье оказывают не только тренеры, но и все коллеги по сборной.



- Когда я стреляю, дочь сидит в коляске или ребята с ней играют. Она уже как дочь полка. У нее есть свой игрушечный лук, учит стрелять младшего троюродного брата.



Фото из личного архива Т. Бильтриковой

