Эпидемия безработицы: самыми незащищенными оказались жители Бурятии, которые работали неофициально

Самоизоляция оставила многих людей в катастрофической ситуации



Пока одни терзаются, чем заняться на самоизоляции, а другие сообщают о работодателях, сокративших зарплаты и отправивших в отпуска без содержания, третьи уже сейчас оказались в катастрофической ситуации — те, кто работали неофициально. После ужесточения карантинных мер они остались без работы, денег и возможности получить нормальное пособие по безработице.



Ни рубля накоплений



Соцсети переполнены историями жителей Бурятии, потерявших работу либо ушедших в административные отпуска. Одна из горожанок поделилась с «Номер один» своей историей.



- У нас четверо детей. Муж работает на СТО, зарплата сдельная. В апреле он ничего не получит. Я окончила курсы в сфере красоты, далее помогла подруга - посадила у себя в кабинете с небольшой арендой, тем самым могла хоть как-то зарабатывать на жизнь. Младшую дочь брала с собой, старшие учатся в школе. До этого мы как-то справлялись – зарплата мужа шла на погашение кредита. Его мы взяли на покупку квартиры, так как ипотеку нам не дали. В апреле платить нечем, продуктов осталось на несколько дней, а мы все дома. Муж ищет работу, так как СТО пока закрыто. А я боюсь отпускать его, мне за детей страшно, и как жить, не знаю, - говорит Ольга.



Ситуация в семье осложняется болезнью одной из дочерей – у девочки бронхиальная астма на фоне аллергии. Ей нужны дорогие лекарства, а пособия, выплачиваемого государством, на их покупку не хватает.



Без работы остались и большая часть коллектива комбината школьного питания в Улан-Удэ. На комбинате трудится 385 человек, почти все они написали заявления на очередной отпуск. Во многих их семьях лишился работы муж или находится на самоизоляции без выплаты заработной платы, многие семьи - многодетные.



Директор комбината Алла Шахова дает противоречивую информацию: общественникам, получившим анонимную жалобу от сотрудников комбината, лишившихся зарплаты, она ответила, что часть коллектива ушли на больничные либо в очередной отпуск за свой счет. «Номер один» получил совершенно иной ответ: «На основании указа президента РФ о самоизоляции всем работникам комбината школьного питания заработная плата будет сохранена в размере 100% на весь период действия данного указа в соответствии с тарифной ставкой или окладом».



Комбинат между тем, чтобы выжить, с 6 апреля начал осуществлять доставку полуфабрикатов и хлебобулочных изделий населению Улан-Удэ и жителям ближайших СНТ и ДНТ Тарбагатайского и Иволгинского районов.



Страдают от эпидемии и сотрудники крупных федеральных сетей – в одной из них сотрудникам сообщили, что магазины закрывают до июня в лучшем случае, а возможно, и до сентября: «Нас не уволили, но предложили искать подработку в других местах».



- С радостью бы остался дома, но начальник так и не выдал зарплату работникам. Работаем, как обычно. А чтобы добраться до работы, приходится ехать через весь город, - пишет в соцсети один из жителей республики.



- Вы ругаетесь на работодателей, которые не отпускают на карантин, а мы - 50 человек - потеряли фактически работу. И вот не знаешь, что делать - либо от вируса самоизолироваться, либо идти искать работу, - жалуется еще один мужчина.



Какие пособия для безработных есть?



Агентство занятости населения в настоящее время ведет сбор информации о ситуации на рынке труда, связанной с высвобождением и неполной занятостью (введение режима неполного времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы) работников организаций.



- Сбор информации осуществляется путем подачи работодателем сведений о неполной занятости на портал «Работа в России» согласно утвержденной форме, - прокомментировали «Номер один» в агентстве.



Всем работодателям, планирующим сокращение работников либо перевод на неполный рабочий день, рекомендуют зарегистрироваться на портале «Работа в России», так как только организации, подавшие сведения, смогут получить господдержку по линии Минтруда РФ. В настоящее время на портале зарегистрировалось уже более 300 предприятий, вместе с тем от крупных предприятий республики ввиду ограничительных мероприятий (карантина) сведений о сокращении, переводе сотрудников на неполный рабочий день туда не поступало.



В этом месяце в Бурятии из-за ситуации с коронавирусом увеличили максимальный размер пособия по безработице: если раньше он составлял 9600 рублей, то теперь — 14 556 рублей. Но получить эту сумму смогут не все оставшиеся без работы, а только те, кто соответствуют определенным требованиям.



- Стоит отметить, что на максимальное пособие могут рассчитывать только те недавно уволенные граждане, которые на момент обращения в службу занятости имели непрерывный стаж работы не менее 26 недель. Это подтверждается справкой о средней заработной плате и трудовой книжкой. Остальные могут рассчитывать только на минимальный размер пособия, - подчеркнул руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.



Те, у кого перерыв в работе более полугода или кто до этого вовсе не работал, а также жители республики, уволенные за нарушение трудовой дисциплины, и экс-предприниматели будут получать сильно меньше — 1800 рублей на протяжении трех месяцев.



Также без изменений остаются сроки выплаты пособия. Максимальный размер пособия по безработице назначается на полгода, для граждан предпенсионного возраста – на год. Минимальный размер пособия по безработице назначается на три месяца.



Для граждан, состоящих на учете и получающих максимальный размер пособия, будет сделан перерасчет с 30 марта.



Однако это не решает проблем тех, кто работал неофициально или получал зарплату в конверте. А таких множество. И ответа на вопрос, как им теперь жить, мы до сих пор ни от кого не услышали.



Лариса Ситник, «Номер один».

Фото: pixabay.com

