Чингис Болотов: «Циничные люди видят корысть в любой инициативе»

Что побуждает людей становиться волонтерами?



Какие опасности таит в себе эта деятельность? Как не сломаться, столкнувшись с безразличием и откровенным глумлением? Об этом и не только нам рассказал Чингис Болотов – кэвээнщик, общественник, предприниматель и просто активный гражданин.



Жажда денег решает проблемы?



- Чингис, вы человек активный, ваше имя связано и с КВН, и с комиксами, и министром спорта вы хотели стать, и тамадой были, а теперь еще связаны с волонтерской деятельностью, которая сейчас у всех на слуху. Скажите читателям сами, кто вы?



- Я – человек, занимающийся развитием творческих людей, руководитель КВН-движения Бурятии, руководитель добровольческих общественных инициатив, таких как «Мусор из головы». Еще я индивидуальный предприниматель, занимаюсь организацией мероприятий, так как мне необходимо содержать семью. Стараюсь совмещать все. Когда бывает заказ, например, на проведение мероприятия на Байкале, то после него мы предлагаем поучаствовать в социальной акции - убрать за собой мусор, и многие соглашаются.



- А мэрия и правительство часто с вами сотрудничают?



- Здесь вопрос, конечно… Есть мероприятия, которые мы проводим для правительства – Министерства спорта и молодежной политики, например. Но там бывает, за 200 тыс. рублей надо в пяти районах Бурятии провести столько мероприятий, что по себестоимости выходит…



- То есть не сказать, что густо платят?



- Ну да. Иногда легче грант какой-то реализовать.



- Про гранты тогда. Порой кажется, что люди берутся за какую-то идею и пишут заявку на грант не столько ради ее реализации, а для того чтобы получить деньги. И грантодателям это по-своему выгодно, ведь в таком случае создается иллюзия, что все работает…



- Есть такая поговорка: «Самый главный альтруист – самый главный эгоист». Но часто бывает, что циничные люди видят корысть в любой инициативе. Я и сам всегда думаю: «А зачем человеку это надо?». С одной стороны, много встречаю таких примеров, а с другой - эта жажда получить деньги двигает и решает проблемы. Потому что иначе инициативу никто не проявляет и других людей, готовых заниматься проблемой, просто не найти. Что касается грантов правительства… Не всегда то, что нужно правительству, хорошо для общества, и в то же время не всегда хорошо подстраиваться под запросы общества, в котором может быть много заблуждений и массовых вбросов.



Глумление над волонтером



- Сейчас вы привлекли к себе внимание волонтерской деятельностью. Что привело к волонтерам?



- Прежде всего, желание помочь. У меня есть нужные компетенции, и я предложил свою помощь в организации волонтерской работы, имеющей очень много направлений. Но я не руководитель. Начальник штаба по Бурятии – Татьяна Парпаева, от ОНФ работой руководит Юлия Ким. Работа не оплачивается, в любой момент могу уйти, как и другие волонтеры, у которых бывает эмоциональное выгорание. Люди добровольно решают оказывать помощь нуждающимся, порой идут пешком по адресам, разносят тяжелые сумки, и их работу воспринимают как должное, не говорят им «спасибо». Потому мы стараемся менять людей чаще и сделать так, чтобы была комфортная зона ожидания для волонтеров, где можно было бы отдохнуть, попить кофе.



- А какой он – волонтер сегодня?



- Самые разные люди приходят и разного достатка. Бывает видно – человек живет очень трудно, но старается помочь. Потому ситуации, когда волонтеры прибыли на квартиру к якобы маломобильной пенсионерке, а там пьяные дети и внуки отправляют волонтеров в аптеку за таблетками стоимостью 16 рублей, это глумление. После этого многие волонтеры вообще напрочь отказываются участвовать в акции, да и страшно отправлять студентов. Вот такая проблема появилась, хотя действительно нуждающихся в помощи одиноких людей много.



- Вы работаете в штабе?



- Да, но когда не хватает людей, езжу по адресам. Нужно самому знать все нюансы работы. С каждым днем заявок с просьбой помочь все больше и больше, исчисляются сотнями.



- Многих волнует, а если волонтер заболеет, заразится и будет установлена причинно-следственная связь, организатор будет нести уголовную ответственность? Есть ли у добровольцев договор на оказание безвозмездной волонтерской помощи, страховка и вся необходимая экипировка для работы в условиях пандемии? Ведь ответственность перед волонтером и его семьей должен будет нести непосредственный организатор, а не безответственный дядя от политики, благословивший всех на организацию такой помощи. Вы не думаете, что эту работу должны выполнять обученные и застрахованные люди, это должно делать государство, оно для этого и существует, а не энтузиасты?



- Круто, что вы спросили об этом, потому что все думают, что у нас тут ничего не продумано. Каждый волонтер проходит инструктаж, ставит подпись под согласием на работу. Ни в коем случае нельзя заходить в дом, инструкция достаточно подробная. Нам необходимы многоразовые перчатки, маски…



- Кто всем этим обеспечивает?



- Ресурсный добровольческий центр «ДоброДом», много общественных организаций, включая ОНФ, ЛДПР. Средства защиты, слава богу, мы сразу нашли. До противочумных костюмов пока не доходит. Решается вопрос о том, чтобы нас регулярно тестировали. И есть еще задача организовать отдельное проживание для волонтеров в гостиницах или хостелах. Поиск ресурсов – то, чем я занимаюсь, это очень непредсказуемый момент. Бывает 60-70 звонков, и только один соглашается на что-то.



- А есть ли у волонтеров страховка?



- Есть. Страхует волонтеров «ДоброДом», деньги выделяются правительством. Есть всероссийская организация «Ассоциация волонтерских центров» (АВЦ), от которой волонтеры получают обучение и инструктаж. Договоры заключаются с ОНФ, АВЦ и «Добродомом».



- Есть мнение, что некоторые пиарятся на волонтерстве…



- Нам надо сейчас как можно громче заявить о том, что необходима помощь. Да, всегда будет реакция, обесценивающая чужой труд. Это я понял еще в КВН, когда люди не замечают результатов и железобетонных фактов, говорящих об обратном.



«КВН не должен стать андеграундом»



- Раз зашла речь о КВН, вас часто упрекали, что вы стебетесь над своим народом, высмеиваете его, выступая на Первом канале. Что скажете на это?



- Последние выступления прошли без моего вмешательства, но я занимался продвижением команды и всегда подчеркивал, что мы должны учитывать интересы народа и региона, который должны поддерживать. Очень часто наши шутки выдергивают из контекста, начинают тиражировать, хотя на самом деле смысл был совсем иной. Это слабость и сила народа - относиться чутко к шуткам о себе. Может, стали множиться комплексы, потому что если бы это было не так, такой бы проблемы не было.



- Есть много людей с юмором, никогда не игравшие в КВН. Какие обычно приходят в КВН?



- Амбициозные. Сейчас исчез стимул. Раньше КВН был площадкой, на которой можно было стать заметным. Ты приходил и становился известным сначала на уровне вуза, затем дальше. А сейчас площадок стало слишком много. Те же блогеры в инстаграме срывают лайки на шутках, не выдерживающих критики. А КВН учит шутить чисто, без использования шуток ниже пояса. И я делаю, что могу, для того, чтобы люди по-прежнему собирались смотреть КВН в хороших залах, а не в подвалах, потому что убежден – КВН не должен стать андеграундом. Да, часть средств на КВН мы получаем из республиканского бюджета.



- В сентябре вы сообщили, что собираетесь застраховать место ниже спины из-за того, что митингующие сторонники кандидата в мэры Улан-Удэ Вячеслава Мархаева в момент его выступления пинком выбросили вас из толпы. Все написали об этом, но что именно вы сказали митинговавшим?



- Заметьте, я сам распространил видео произошедшего. Просто напомнил им, что и у них было не все гладко. Подбежавший человек пнул меня в ногу, но всем показалось, что под зад. Если они высказывают свое мнение, то отчего не дают высказаться другим?



- Митингующих разогнали и увезли в полицию за то же самое стремление высказаться…



- Здесь я не вижу ничего странного, потому что в их высказываниях было много антигосударственного, экстремистского.



- Многие тогда решили, что вам якобы заплатили за этот выход.



- Нет, я шел мимо случайно. Подошел и сказал, не оскорбляя, но последовавшая реакция говорит сама за себя.



Роковая шпаргалка



- Кто вы по образованию?



- Я по специальности политолог. В юности история, археология мне были ближе. С детства любил читать о древности, раскопках. Мне нравилось читать про Генриха Шлимана, Трою и смотреть фильмы про Индиана Джонса. Потому решил поступить на исторический факультет. На экзамене попросили передать шпаргалку, и я передал. После этого меня удалили с экзамена, а те, кто просил, остались. Пришлось поступать на политологию. И поступил сам, без чьей-либо помощи.



- А что движет человеком, когда соглашаешься передать шпаргалку, – добро или страх отказать?



- Пацанские понятия после школы еще сильны, и я просто не мог отказать. В итоге это перевернуло мою жизнь. Я потом размышлял, что, возможно, по справедливости стоило сказать, что это не моя шпаргалка, но тогда это было бы… Если бы я вернулся назад, то поступил бы так же. Да и оправдываться было неохота.



- С виду вы очень воспитанный и не довлеющий человек, тем не менее есть люди, которых вы исключили из команды КВН, притом что это однозначно были звезды. Кое-кто с трудом оправился после такого удара. Часто ли вам вот так приходится казнить и миловать?



- Бывает. Хоть и на короткий срок, но у меня в подчинении находятся ребята – КВНщики, потому такие проблемы возникают из-за дисциплины, ответственности. Ты должен отдавать КВН все без остатка и не изворачиваться, если тебя поймали на чем-то. Мне понятнее, когда человек скажет правду, чем будет оправдываться. В любом случае правда всегда будет не нравиться, но такие отношения бывают долгосрочнее.



- А вы сами, даже если есть риск потерять работу и т.д., скажете правду?



- Ну да. Потому что никогда не держался за работу настолько. Я могу работать как партнер, союзник, но давить на нас как на подчиненных нельзя. Часто бывает, что общественники из-за финансирования начинают принижаться, идут на поводу. Большинство людей стремятся устроиться на работу, чтобы получить обеспечение, но взамен отдают свою свободу и время. Некоторым это легче, потому что свобода – это ответственность, которой многие боятся. Все наживное придет. Чего я действительно боюсь, так это думать, что все, капец. Я оптимист и люблю оптимистичных людей. Мне близка философия моей бабушки, которая говорила: «Брось меня в голой степи, я обрасту, и все у меня будет».



- Если бы вам сказали, что у вас осталось полгода, что бы сделали?



- Конечно, все надо оценивать в перспективе, но я бы продолжил заниматься добровольческой деятельностью. Это круто, когда человек понимает свою необходимость и значимость. Именно поэтому одни люди ждут лайков в инстаграме. Но есть те, кто приходят, чтобы стать волонтерами.



Беседовала Диляра Батудаева, «Номер один».

Фото из личного архива Ч. Болотова



Телефоны для обращения за помощью маломобильных и людей старше 60 лет:

8 -800- 200 -34-11 (ОНФ);

8 - 950 -384 -11- 50 (ДоброДом).

Чтобы стать волонтером, обращаться:

8 800 200 34 11( ОНФ);

379529 (ДоброДом).