Как человек справляется с изменчивостью мира?



Сегодняшняя ситуация неопределенности по отношению к будущему вызывает у всех нас разные эмоции, мысли и действия. Каждый справляется с новой реальностью по-своему, кого-то она вводит в ступор, а кого-то мотивирует. Что позволяет нам видеть ситуацию неопределенности по-разному, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Люди творчества или алгоритмов?



- Игорь Валерьевич, ситуация, в которой мы сейчас оказались, заставляет многих людей беспокоиться по поводу неясного будущего. Люди боятся остаться без средств к существованию, без работы. Расскажите, как неопределенность влияет на человека?



- В 50-х годах 20 века в психологии впервые был описан такой феномен, как толерантность к неопределенности. По сути, термин описывает отношение личности к неопределенной, двусмысленной, неоднозначной, динамичной, изменяющейся ситуации.



Изучение толерантности к неопределенности рассматривают в рамках индивидуальных различий, коппинг-стратегий и саморегуляции человека. Ученых интересует, почему одни люди достаточно хорошо чувствуют себя в вероятностных ситуациях, а для других они тяжело переносимы. Толерантность к неопределенности рассматривается как личностная черта человека, предрасположенность человека действовать определенным образом. Противоположная ей характеристика - интолерантность неопределенности, то есть непереносимость непонятных, неоднозначных ситуаций.



Люди с разным уровнем толерантности к неопределенности по-разному ведут себя в разных ситуациях, по-разному воспринимают события. Так, при высокой толерантности человек стремится к новизне, ему необходимы новые стимулы. Когда ситуации, в которых он оказывается, начинают характеризоваться какой-то двусмысленностью, он достаточно хорошо чувствует себя. В неопределенных ситуациях видит возможности, а не риски. Собственно говоря, это и определяет его взгляд на будущее – неопределенное будущее для такого человека воспринимается неким предвкушением.



Поведение людей с интолерантностью к неопределенности будет характеризоваться стремлением к четким алгоритмам, они будут стремиться к тем ситуациям, которые однозначно определены. Мир воспринимается ими как черно-белый, они всегда пытаются уложить ситуацию в какой-то определенный шаблон. Они лучше себя чувствуют и работают, когда у них есть четкие инструкции, алгоритмы.



- Это люди, которых называют «исполнители».



- Да. Если люди с высокой толерантностью к неопределенности более склонны к творчеству и настроены на разрешение проблем, то люди с высокой интолерантностью к неопределенности в большей степени настроены на решение задач. В чем разница между проблемой и задачей? В задаче есть все исходные данные, в ней нет недостатка информации, нет лишней информации, нужно лишь найти правильный способ ее решения. Проблема, в отличие от задачи, характеризуется тем, что в ней всегда недостаточно информации. Соответственно, отношение к принятию решений у таких людей разное.



Подогнать под шаблон



Для человека, который занимается разрешением задачи, решение может быть только одно – верное, и он очень ответственно относится к его принятию. В связи с этим у него возникают достаточно большие трудности в принятии решений – верное оно или нет, а вдруг ошибся или что-то не учел? Такой характер мышлений рождает высокий уровень беспокойства, оттого процесс принятия решений может затягиваться.



Люди, стремящиеся к разрешению проблем, принимают решения не как нечто статичное и заданное, а как один шаг, который возможно изменить, что-то переделать. Они более гибко подходят к принятию решений.



Последнее десятилетие психологи проводят очень много различных исследований на тему толерантность к неопределенности, с чем это явление связано, как люди ведут себя в ситуации неопределенности, как принимают решения.



- Почему эта тема стала столь популярной?



- Актуальность ее связана с высокой неопределенностью современного мира. Множество факторов влияет на те или иные вещи, и учесть влияние всех оказывается фактически невозможным. Мы не можем однозначно сказать, к каким последствиям приведут те или иные решения и действия. А так как информации все больше и больше, то труднее становится адаптироваться к изменяющемуся миру. Толерантность к неопределенности, то есть способность человека принимать решения в ситуациях нехватки информации, рассматривается в качестве ресурса адаптации в этих условиях. Чем выше толерантность к неопределенности, тем легче человек приспосабливается к изменениям.



- Получается, это требование времени?



- В какой-то степени, да. На сегодняшний момент в вопросах управления, руководства, подбора персонала достаточно серьезное отношение уделяется тому, насколько человек способен действовать в ситуации неопределенности. Дело в том, что человека с низкой толерантностью к неопределенности ситуации, которая не укладывается в шаблон, вводят в ступор.



Он начинает стремиться не к тому, чтобы разрешить существующую проблему, а действует в направлении прояснения ситуации. То есть принимается собирать все больше информации о ней для того, чтобы ситуация стала более ясной, а затем уложилась в какой-нибудь шаблон. Но так как информации становится все больше и больше, то ни в какой шаблон она уместиться уже не может, оттого становится все более неопределенной. Поэтому принять какое-то решение становится сложнее.



Спасает создание смыслов или планов



Сейчас мы находимся в ситуации неопределенности и можем посмотреть, как действуют разные люди. Кого-то она вводит в ступор, кого-то мотивирует, одних фрустрирует, а другие ее просто игнорируют.



По сути, если рассматривать все способы, как человек справляется со стрессом, то можно выделить две ведущие коппинг-стратегии: проблемно ориентированные, когда поведение направлено на разрешение существующей проблемы, и эмоционально ориентированные - поведение направлено на изменение своего состояния.



Когда мы видим человека, игнорирующего существующую проблему, допустим, через ее обесценивание, что «все не так уж важно, значимо и опасно», то это эмоционально ориентированная коппинг-стратегия, которая случается при фрустрировании и обесценивании проблемы. Такая стратегия не очень адаптивна, а порой и дезадаптивна. Стратегия, направленная на разрешение проблем, предполагает поведение, направленное на разрешение существующей ситуации.



Что интересно, обе эти стратегии используются в ситуациях неопределенности людьми по-разному. Например, человек с высокой степенью интолерантности к неопределенности, используя коппинг на разрешение проблем, будет, допустим, собирать информацию и пытаться все больше и больше прояснить ситуацию и затягивает с принятием решения. Ситуация никоим образом не разрешается, проблема все больше вгоняет его в ступор, и оказывается, что человек бездействует. Либо он может задействовать эмоционально ориентированную стратегию, связанную, например, с обесцениванием ситуации.



При высокой толерантности к неопределенности человек действует несколько иначе. Проблемно ориентированная стратегия его будет направлена на самостоятельное создание ситуации определенности. То есть когда внешняя ситуация у нас неопределенная, человек создает внутреннюю ситуацию определенности. Например, создает план действий. Или начинает ориентироваться на свою собственную внутреннюю систему убеждений и установок. То есть независимо от того, что в обычном мире происходит, у него есть уверенность в том, что внутренне он определен и постоянен. У него есть план, есть способность выстраивать разные планы, он может и способен их изменять, адаптировать. Это дает ему состояние уверенности в себе и в неопределенной ситуации.



Эмоционально ориентированная стратегия гораздо более сложнее, чем проблемно ориентированная, и она заключается в принятии неопределенности. Самый простой способ принятия неопределенности заключается в том, чтобы выделить в этой ситуации преимущества. Выяснить, что она дает нам, какие возможности или новый опыт. Более сложная стратегия заключается в создании смыслов.



В этом плане нельзя не вспомнить об экзистенциальных психологах и психотерапевтах, которые разработали систему терапии смыслами. Один из ее основателей Виктор Франклин описывал систему поиска и нахождения смыслов из своего собственного опыта переживаний в концлагере. Когда никто из заключенных не знал, доживет ли он до завтра, есть ли смысл терпеть, что-то делать, сопротивляться и жить вообще. Это всегда вопрос, в чем смысл твоих сегодняшних действий и есть ли он. Эта эмоционально ориентированная коппинг-стратегия заключается в том, что человек находит во всех ситуациях, в которых оказывается, какой-то свой собственный смысл, что дает ему возможность справиться со стрессом, с ситуацией неопределенности, и не просто справиться, а принять ее, приспособиться к ней.



Единство новаторства и традиций



Из всего сказанного могут сложиться два ошибочных вывода. Первый – толерантность к неопределенности и интолерантность к неопределенности это два полюса одного континуума. Как ни странно, это две разные характеристики человека, они связаны, но это не полюса. Человек может быть одновременно и толерантен к неопределенности, и интолерантен к ней, но в разных ситуациях. Допустим, может быть толерантен к неопределенности по отношению к миру, идеям, но интолерантен к межличностным отношениям.



И вторая ошибка считать, что толерантность к неопределенности – это очень хорошо и нужно быть именно таким. Это не совсем верно. Дело в том, что и в социуме, и в межличностных отношениях толерантные и интолерантные люди несут разные функции и играют разные роли, у которых есть свои плюсы и свои минусы. Если толерантные к неопределенности стремятся к новизне, новаторству и двигают жизнь вперед, то интолерантные к неопределенности – это люди, сохраняющие традиции, стабильность нашего мира. В идеале они взаимно дополняют друг друга.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

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Фото: pixabay.com

Сегодняшняя ситуация неопределенности по отношению к будущему вызывает у всех нас разные эмоции, мысли и действия. Каждый справляется с новой реальностью по-своему, кого-то она вводит в ступор, а кого-то мотивирует. Что позволяет нам видеть ситуацию неопределенности по-разному, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- В 50-х годах 20 века в психологии впервые был описан такой феномен, как толерантность к неопределенности. По сути, термин описывает отношение личности к неопределенной, двусмысленной, неоднозначной, динамичной, изменяющейся ситуации.Изучение толерантности к неопределенности рассматривают в рамках индивидуальных различий, коппинг-стратегий и саморегуляции человека. Ученых интересует, почему одни люди достаточно хорошо чувствуют себя в вероятностных ситуациях, а для других они тяжело переносимы. Толерантность к неопределенности рассматривается как личностная черта человека, предрасположенность человека действовать определенным образом. Противоположная ей характеристика - интолерантность неопределенности, то есть непереносимость непонятных, неоднозначных ситуаций.Люди с разным уровнем толерантности к неопределенности по-разному ведут себя в разных ситуациях, по-разному воспринимают события. Так, при высокой толерантности человек стремится к новизне, ему необходимы новые стимулы. Когда ситуации, в которых он оказывается, начинают характеризоваться какой-то двусмысленностью, он достаточно хорошо чувствует себя. В неопределенных ситуациях видит возможности, а не риски. Собственно говоря, это и определяет его взгляд на будущее – неопределенное будущее для такого человека воспринимается неким предвкушением.Поведение людей с интолерантностью к неопределенности будет характеризоваться стремлением к четким алгоритмам, они будут стремиться к тем ситуациям, которые однозначно определены. Мир воспринимается ими как черно-белый, они всегда пытаются уложить ситуацию в какой-то определенный шаблон. Они лучше себя чувствуют и работают, когда у них есть четкие инструкции, алгоритмы.- Да. Если люди с высокой толерантностью к неопределенности более склонны к творчеству и настроены на разрешение проблем, то люди с высокой интолерантностью к неопределенности в большей степени настроены на решение задач. В чем разница между проблемой и задачей? В задаче есть все исходные данные, в ней нет недостатка информации, нет лишней информации, нужно лишь найти правильный способ ее решения. Проблема, в отличие от задачи, характеризуется тем, что в ней всегда недостаточно информации. Соответственно, отношение к принятию решений у таких людей разное.Для человека, который занимается разрешением задачи, решение может быть только одно – верное, и он очень ответственно относится к его принятию. В связи с этим у него возникают достаточно большие трудности в принятии решений – верное оно или нет, а вдруг ошибся или что-то не учел? Такой характер мышлений рождает высокий уровень беспокойства, оттого процесс принятия решений может затягиваться.Люди, стремящиеся к разрешению проблем, принимают решения не как нечто статичное и заданное, а как один шаг, который возможно изменить, что-то переделать. Они более гибко подходят к принятию решений.Последнее десятилетие психологи проводят очень много различных исследований на тему толерантность к неопределенности, с чем это явление связано, как люди ведут себя в ситуации неопределенности, как принимают решения.- Актуальность ее связана с высокой неопределенностью современного мира. Множество факторов влияет на те или иные вещи, и учесть влияние всех оказывается фактически невозможным. Мы не можем однозначно сказать, к каким последствиям приведут те или иные решения и действия. А так как информации все больше и больше, то труднее становится адаптироваться к изменяющемуся миру. Толерантность к неопределенности, то есть способность человека принимать решения в ситуациях нехватки информации, рассматривается в качестве ресурса адаптации в этих условиях. Чем выше толерантность к неопределенности, тем легче человек приспосабливается к изменениям.- В какой-то степени, да. На сегодняшний момент в вопросах управления, руководства, подбора персонала достаточно серьезное отношение уделяется тому, насколько человек способен действовать в ситуации неопределенности. Дело в том, что человека с низкой толерантностью к неопределенности ситуации, которая не укладывается в шаблон, вводят в ступор.Он начинает стремиться не к тому, чтобы разрешить существующую проблему, а действует в направлении прояснения ситуации. То есть принимается собирать все больше информации о ней для того, чтобы ситуация стала более ясной, а затем уложилась в какой-нибудь шаблон. Но так как информации становится все больше и больше, то ни в какой шаблон она уместиться уже не может, оттого становится все более неопределенной. Поэтому принять какое-то решение становится сложнее.Сейчас мы находимся в ситуации неопределенности и можем посмотреть, как действуют разные люди. Кого-то она вводит в ступор, кого-то мотивирует, одних фрустрирует, а другие ее просто игнорируют.По сути, если рассматривать все способы, как человек справляется со стрессом, то можно выделить две ведущие коппинг-стратегии: проблемно ориентированные, когда поведение направлено на разрешение существующей проблемы, и эмоционально ориентированные - поведение направлено на изменение своего состояния.Когда мы видим человека, игнорирующего существующую проблему, допустим, через ее обесценивание, что «все не так уж важно, значимо и опасно», то это эмоционально ориентированная коппинг-стратегия, которая случается при фрустрировании и обесценивании проблемы. Такая стратегия не очень адаптивна, а порой и дезадаптивна. Стратегия, направленная на разрешение проблем, предполагает поведение, направленное на разрешение существующей ситуации.Что интересно, обе эти стратегии используются в ситуациях неопределенности людьми по-разному. Например, человек с высокой степенью интолерантности к неопределенности, используя коппинг на разрешение проблем, будет, допустим, собирать информацию и пытаться все больше и больше прояснить ситуацию и затягивает с принятием решения. Ситуация никоим образом не разрешается, проблема все больше вгоняет его в ступор, и оказывается, что человек бездействует. Либо он может задействовать эмоционально ориентированную стратегию, связанную, например, с обесцениванием ситуации.При высокой толерантности к неопределенности человек действует несколько иначе. Проблемно ориентированная стратегия его будет направлена на самостоятельное создание ситуации определенности. То есть когда внешняя ситуация у нас неопределенная, человек создает внутреннюю ситуацию определенности. Например, создает план действий. Или начинает ориентироваться на свою собственную внутреннюю систему убеждений и установок. То есть независимо от того, что в обычном мире происходит, у него есть уверенность в том, что внутренне он определен и постоянен. У него есть план, есть способность выстраивать разные планы, он может и способен их изменять, адаптировать. Это дает ему состояние уверенности в себе и в неопределенной ситуации.Эмоционально ориентированная стратегия гораздо более сложнее, чем проблемно ориентированная, и она заключается в принятии неопределенности. Самый простой способ принятия неопределенности заключается в том, чтобы выделить в этой ситуации преимущества. Выяснить, что она дает нам, какие возможности или новый опыт. Более сложная стратегия заключается в создании смыслов.В этом плане нельзя не вспомнить об экзистенциальных психологах и психотерапевтах, которые разработали систему терапии смыслами. Один из ее основателей Виктор Франклин описывал систему поиска и нахождения смыслов из своего собственного опыта переживаний в концлагере. Когда никто из заключенных не знал, доживет ли он до завтра, есть ли смысл терпеть, что-то делать, сопротивляться и жить вообще. Это всегда вопрос, в чем смысл твоих сегодняшних действий и есть ли он. Эта эмоционально ориентированная коппинг-стратегия заключается в том, что человек находит во всех ситуациях, в которых оказывается, какой-то свой собственный смысл, что дает ему возможность справиться со стрессом, с ситуацией неопределенности, и не просто справиться, а принять ее, приспособиться к ней.Из всего сказанного могут сложиться два ошибочных вывода. Первый – толерантность к неопределенности и интолерантность к неопределенности это два полюса одного континуума. Как ни странно, это две разные характеристики человека, они связаны, но это не полюса. Человек может быть одновременно и толерантен к неопределенности, и интолерантен к ней, но в разных ситуациях. Допустим, может быть толерантен к неопределенности по отношению к миру, идеям, но интолерантен к межличностным отношениям.И вторая ошибка считать, что толерантность к неопределенности – это очень хорошо и нужно быть именно таким. Это не совсем верно. Дело в том, что и в социуме, и в межличностных отношениях толерантные и интолерантные люди несут разные функции и играют разные роли, у которых есть свои плюсы и свои минусы. Если толерантные к неопределенности стремятся к новизне, новаторству и двигают жизнь вперед, то интолерантные к неопределенности – это люди, сохраняющие традиции, стабильность нашего мира. В идеале они взаимно дополняют друг друга.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru Фото: pixabay.com