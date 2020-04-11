В Бурятии заработали антифейковые аккаунты по короновирусу

Здесь будет собрана только проверенная и достоверная информация по пандемии

Общественные советы при МВД по РБ и Управлении МВД России по г. Улан-Удэ создали аккаунты в соцсетях и мессенжерах «АнтиФейк 03 Коронавирус РБ».В этих сообществах жители Бурятии могут получить актуальную и достоверную информацию о новостях, связанных с распространением коронавирусной инфекции в нашей республике, уточнить, является ли появившаяся в сети новость «фейком», узнать о мероприятиях, проводимых МВД по РБ.- Каждый из нас подписан на множество различных групп в социальных сетях и мессенжерах. В сложившейся эпидемиологической обстановке мы стали замечать, что группы наполняются недостоверной информацией. Понимая, что люди могут по-разному отнестись к этой информации, пришла идея создать площадку для централизации опровержений таких лженовостей, - отмечает Денис Леонов автор идеи, председатель общественного совета при Управлении МВД России по г. Улан-Удэ.В сообществе «АнтиФейк 03 Коронавирус РБ» аккумулируются все официальные пресс-релизы, связанные с распространением коронавирусной инфекции, и все актуальные опровержения недостоверных новостей, которые размещают на своих площадках официальные ведомства.Отметим, что в публикациях сообщества общественники размещают ссылки только на оригинальные пресс-релизы учреждений и организаций.За три дня работы сообщества в одном из популярных мессенджеров в него добавилось более 700 человек. Дежурные администраторы, обрабатывая вопросы граждан, уточняют информацию через сотрудников пресс-служб Правительства и МВД Бурятии, Управления Роспотребнадзора, специалистов Минздрава.Общественные советы при МВД Бурятии приглашают к сотрудничеству пресс-службы организаций и ведомств. «Вместе мы сможем донести достоверную информацию до сведения каждого жителя Бурятии», - подчеркивают общественники.Фото: МВД по РБ