В Бурятии зарегистрировано 73 случая заражения COVID-2019

В реанимации находится шесть тяжелых взрослых пациентов, один больной - на аппарате ИВЛ



На 11 апреля в Бурятии зарегистрировано 73 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случая заражения COVID-2019. Из них 14 пациентов успешно завершили лечение и выписались из больницы, один человек умер. На данный момент болеющих - 58 пациентов, все они госпитализированы.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.



На сегодня круг контактных лиц составляет 2476 человек, все лабораторно обследованы. У 4 граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализа были направлены в ФКУЗ «Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Иркутска.



Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 110 988,6 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



В стационаре ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» на 8:00 ч. 11 апреля находится 100 человек. Всего за весь период госпитализировано 242 больных с респираторными симптомами, в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов выписаны - 142 чел.

С новой коронавирусной инфекцией всего с нарастающим итогом госпитализировано 73 больных, умер один человек, выздоровели – 14 человек, в том числе за прошедшие сутки выздоровело 2 пациента.



На 11 апреля госпитализировано 58 больных, в том числе на госпитализации находится 13 детей с COVID-19, состояние малышей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией 24 человека, из них старше 65 – шесть человек. В реанимации находится 6 тяжелых взрослых пациентов, один больной - на аппарате ИВЛ.



В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» на 11.04.2020 проведены лабораторные исследования на новый коронавирус от 5101 человека – 6807 исследований (за последние сутки 110 чел. - 130 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.



В клинико-диагностических лабораториях медицинских организаций (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер») за сутки проведено исследований на коронавирусную инфекцию у 932 человек, с нарастающим итогом – 6819.



Таким образом, во всех лабораториях исследовано на наличие короновирусной инфекции за сутки 1042 человек, с нарастающим итогом – 11920 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 326 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (всего с нарастающим итогом – 14093 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



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На 11 апреля в Бурятии зарегистрировано 73 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случая заражения COVID-2019. Из них 14 пациентов успешно завершили лечение и выписались из больницы, один человек умер. На данный момент болеющих - 58 пациентов, все они госпитализированы.Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.На сегодня круг контактных лиц составляет 2476 человек, все лабораторно обследованы. У 4 граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализа были направлены в ФКУЗ «Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Иркутска.Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 110 988,6 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.В стационаре ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» на 8:00 ч. 11 апреля находится 100 человек. Всего за весь период госпитализировано 242 больных с респираторными симптомами, в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов выписаны - 142 чел.С новой коронавирусной инфекцией всего с нарастающим итогом госпитализировано 73 больных, умер один человек, выздоровели – 14 человек, в том числе за прошедшие сутки выздоровело 2 пациента.На 11 апреля госпитализировано 58 больных, в том числе на госпитализации находится 13 детей с COVID-19, состояние малышей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией 24 человека, из них старше 65 – шесть человек. В реанимации находится 6 тяжелых взрослых пациентов, один больной - на аппарате ИВЛ.В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» на 11.04.2020 проведены лабораторные исследования на новый коронавирус от 5101 человека – 6807 исследований (за последние сутки 110 чел. - 130 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.В клинико-диагностических лабораториях медицинских организаций (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер») за сутки проведено исследований на коронавирусную инфекцию у 932 человек, с нарастающим итогом – 6819.Таким образом, во всех лабораториях исследовано на наличие короновирусной инфекции за сутки 1042 человек, с нарастающим итогом – 11920 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 326 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (всего с нарастающим итогом – 14093 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40Фото https://pixabay.com/ru/