Режим работы городского транспорта Улан-Удэ на 11 и 12 апреля

Работа маршрутов № 51, 54, 80 приостановлена





Комитет по транспорту Администрации Улан-Удэ сообщает график движения общественного транспорта на выходные дни, 11 и 12 апреля.

МУП «Управление трамвая»: по маршрутам № 1,2,4 выйдут 26 вагонов. Интервал движения по маршрутам в часы «пик» – 6-19 мин, в «непиковое» время - 19-26 минут.



МУП «Городские маршруты»: движение 10 автобусов по маршрутам № 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31, 31К - по графику выходного дня.

Частные перевозчики: - по маршрутам № 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44: в часы «пик» интервал - 15-30 мин., в «непиковое» время - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19:00 и в 20:00. - по маршруту № 28: отправление автобуса в 6:30 с Первого поля, в 7:30 из мкрн Сокол.



Работа маршрутов №51, 54, 80 приостановлена.



Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.

По вопросам работы городского общественного транспорта можно обратиться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» - 43-41-23.



В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам городского общественного транспорта рекомендуют использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены.



Фото: ulan-ude-info.ru



