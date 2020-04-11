В Бурятию поступила очередная партия тест-систем для исследования на COVID-19

Она будет распределена между лабораториями

Сегодня, 11 апреля, в Бурятию поступило 30 тест-систем для исследований на новую коронавирусную инфекцию, рассчитанных на 3 000 исследований. Вчера поступило 60 тест-систем на 6 000 исследований. Все тест-системы распределены между лабораториями, которые проводят исследования.Сегодня они проводятся на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер».Напоминаем, на COVID-19 обследуются лица с респираторными симптомами:- лица старше 65 лет,- из учреждений с постоянным проживанием,- прибывшие в Республику Бурятия.А также контактные лица с больными COVID-19, лица с диагнозом «внебольничная пневмония».Всего на 11 апреля лабораторно обследованы почти 12 тыс. человек, проведено более 13,5 тысяч исследований.Фото: пресс-служба Правительство РБ