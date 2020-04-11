Уроженцы Бурятии вскоре смогут вернуться на родину

С 6 апреля Российская Федерация возобновила авиарейсы по вывозу своих сограждан из-за рубежа. Министерство туризма Республики Бурятия совместно с МИД России отрабатывает все вопросы, связанные с данной ситуацией. Региональное министерство открыло телефонную горячую линию, а также создало электронную почту, куда могут обращаться жители Бурятия по всем возникающим пожеланиям, связанным с возвращением.
Напоминаем, что для организации вывозных рейсов на портале госуслуг создается специальный список граждан, находящихся за рубежом. Обязательным условием является регистрация на данном портале. Только на основании данных, передаваемыми сами гражданами через портал госуслуг, формируется график вывозных рейсов.
- Хотели бы заверить, что работа по организации вывозных рейсов ведется. Наиболее сложная ситуация сложилась в аэропорту г. Инчхон Республики Корея. Из-за отмены рейсов большое количество наших граждан находятся в аэропорту, потому что у них нет условий жительства в Республике Корея. О них никто не забыл, но здесь важно отметить, что непосредственно график вывозных рейсов формируется рабочей группой при Росавиации. И в конечном итоге утверждается оперативным штабом, - заявила Александра Пономарева, руководитель Представительства МИД РФ в г. Улан-Удэ.
По состоянию на 10 апреля количество подавших сведения россиян за рубежом составляет более 25 тысяч человек. Для того, чтобы понять, какое количество из этих граждан жители Бурятии, были направлены адресные запросы в посольства России за рубежом, а также в департамент ситуационно-кризисного центра МИД России в г. Москва. По полученной информации, граждане Российской Федерации, указавшие конечным пунктом своего прибытия Республику Бурятия, находятся большей частью в Республике Корея, Таиланде, Вьетнаме, Индии, Индонезии и Шри-Ланке.
- Дорогие земляки, передайте всем вашим родственникам, друзьям, коллегам, которые находятся за границей, чтобы обращались непосредственно в посольство, консульство России в тех странах, где они находятся, а также на горячую линию 8 800 301 1934, на мессенджеры Whatsapp и Viber по номеру +7 991 369 0715 или электронную почту Министерство туризма info@Baikal.govrb.ru
. Вся актуализированная информация о графике вывозных рейсов есть также на сайте стопкоронавирус.рф , - отметила министр туризма Республики Бурятия Мария Бадмацыренова.
Фото пресс-службы Правительства РБ
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